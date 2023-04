"Parece tão surreal", diz Trump sobre sua prisão

Declaração foi postada na rede social Truth Social, de propriedade do próprio Trump edit

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse estar passando por um momento "surreal" minutos antes de chegar ao escritório do procurador distrital de Manhattan, em Nova York, na tarde desta terça-feira (4), para ser preso e enfrentar uma série de acusações referentes ao suposto suborno pago a uma atriz pornô em 2016.

“Indo para Lower Manhattan, o Tribunal. Parece tão SURREAL — UAU, vão ME PRENDER. Não posso acreditar que isso está acontecendo na América. MAGA", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

Com sua detenção, Trump se tornará oficialmente o primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais formais. Espera-se que as impressões digitais do republicano sejam colhidas como parte da prisão, embora ainda não esteja claro se sua foto ('mugshot') será tirada. Em seguida, ele será levado a um tribunal, onde será acusado formalmente.

