Serviço de Segurança russo prende suspeito de tentar matar tenente-general em Moscou

247 - O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) informou neste domingo (8) que deteve o homem acusado de tentar assassinar o tenente-general Vladimir Alekseyev, baleado pelas costas dentro de um edifício residencial em Moscou. As informações constam de comunicado oficial da agência russa, que conduz a investigação e coordena as buscas pelos responsáveis pelo crime.De acordo com o FSB, o principal suspeito é o cidadão russo Liubomir Korba, nascido em 1960. As informações são da RT.

Ele foi localizado e preso em Dubai e, posteriormente, entregue às autoridades russas com o apoio de parceiros dos Emirados Árabes Unidos, segundo a versão oficial divulgada neste fim de semana.A agência afirmou ainda que os cúmplices também foram identificados. Viktor Vasin, nascido em 1959, foi detido em Moscou. Já Zinaida Serebritskaya, nascida em 1971, teria fugido para a Ucrânia.

Ambos são cidadãos russos e, conforme o FSB, teriam participado da execução do plano contra o oficial de alta patente.As autoridades russas informaram que as investigações continuam para identificar os organizadores da tentativa de homicídio. “Atualmente, a busca pelos organizadores da tentativa de assassinato de Alekseyev continua ativa”, diz o comunicado do FSB, que não detalhou prazos nem o número de pessoas ainda procuradas.

O ataque contra Vladimir Alekseyev, tenente-general do Ministério da Defesa da Rússia, ocorreu em 6 de fevereiro, em Moscou, em um momento sensível do cenário diplomático, com negociações de paz em curso. O episódio reacendeu tensões e provocou reações no alto escalão do governo russo.O ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, declarou que o episódio “demonstra que Kiev busca sabotar negociações”, ao comentar o atentado contra o oficial.

A fala reforça a leitura política que Moscou faz do caso, embora as autoridades não tenham apresentado, até o momento, detalhes públicos sobre eventuais vínculos externos dos suspeitos.Enquanto a investigação avança, o FSB afirma que segue reunindo provas e apurando a participação de cada envolvido. O estado de saúde de Alekseyev não foi detalhado no comunicado mais recente, e o governo russo não informou se pretende divulgar novos dados sobre o inquérito nos próximos dias.