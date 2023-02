Sobrevivente relata explosão em barco que naufragou na Itália

Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas havia no barco no momento do naufrágio, os relatos variam entre 180 e 250 migrantes edit

Cristiane Capuchinho, RFI - O naufrágio de um barco na costa da Calábria, sul da Itália, provocou a morte de dezenas de migrantes neste domingo (26). Até o início da tarde, as equipes de resgate tinham retirado do mar 59 corpos, entre eles doze crianças mortas, e cerca de 80 sobreviventes. Uma das testemunhas relatou uma explosão a bordo antes desta nova tragédia.

O naufrágio aconteceu na madrugada do domingo, quando o barco tentava alcançar a costa da cidade de Cutro para desembarcar. A embarcação era uma das centenas que se arriscam nas águas do mar Mediterrâneo todos os anos, carregando a esperança de refugiados de chegarem a União Europeia a partir da Turquia.

Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas havia no barco no momento do naufrágio, os relatos variam entre 180 e 250 migrantes, segundo a imprensa local.

Cerca de 80 pessoas foram resgatadas com vida. Entre os sobreviventes, cidadãos vindos do Irã, do Paquistão, do Afeganistão e da Síria, a maioria com menos de 30 anos, segundo informações da rádio italiana RAI.

Na tarde deste domingo, as equipes continuavam o resgate. O fim das buscas, no entanto, parece longe. O mar agitado e o vento atrapalham o andamento dos trabalhos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

As autoridades temem que o número de mortos desta tragédia possa chegar a cem.

#Crotone naufragio migranti, prosegue il soccorso dei #vigilidelfuoco sulla spiaggia nella zona di Steccato di Cutro. Difficili le operazioni in mare, impegnati sommozzatori e soccorritori acquatici [#26febbraio 12:00] pic.twitter.com/US4qKUqUVg February 26, 2023





Explosão dentro do barco

As autoridades italianas foram alertadas de que havia um barco de migrantes com problemas na costa calabresa por uma ligação anônima por volta das quatro horas da manhã.

Contudo, não havia informações precisas sobre os problemas da embarcação, já que a pessoa ao telefone tinha dificuldades para se comunicar em inglês.

Desde a manhã de domingo, equipes de bombeiros, policiais e a Cruz Vermelha fazem buscas no mar e ao longo da praia por corpos e sobreviventes. Nas imagens divulgadas pela polícia italiana é possível observar pedaços de madeira espalhados ao longo da praia.

Alguns dos migrantes já tinham alcançado a praia a nado, mas muitos seguiam nas águas geladas quando as equipes chegaram, segundo a imprensa local.

As equipes policiais e de resgate tentam reunir informações sobre o acidente a partir de relatos dos sobreviventes. Uma testemunha afirmou que houve uma explosão no barco, com várias pessoas queimadas, antes do naufrágio.

Em entrevista à rádio italiana, um dos homens que trabalham no resgate confirmou haver marcas de queimaduras em alguns dos corpos resgatados.

Das 81 pessoas resgatadas com vida, 22 tiveram de ser enviadas para o hospital, inclusive um menino de 9 anos.

A sala de esportes da cidade de Cutro foi improvisada para receber os corpos da tragédia. Entre os 59 mortos, muitas mulheres e, ao menos, doze crianças. O corpo de um bebê de poucos meses morto foi encontrado.

A primeira-ministra Giorgia Meloni, líder do partido de extrema direita 'Fratelli d'Italia', expressou "profunda dor" e salientou ser "criminoso a saída ao mar de uma embarcação de apenas 20 metros com 200 pessoas a bordo com uma previsão de tempo ruim".

Rota de entrada

A situação geográfica da Itália faz do país um destino preferencial para os demandantes de asilo que viajam para a Europa.

Roma critica há vários anos o número de chegadas a seu território. De acordo com o ministério do Interior, quase 14.000 migrantes entraram na Itália desde o início do ano, contra 5.200 no mesmo período no ano passado.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, afirmou neste domingo que é imprescindível o empenho da União Europeia para resolver esta crise.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu a urgência de avançar com a reforma do direito de asilo no bloco.

Extrema direita italiana acusa ONGs de ajudar imigração ilegal

O governo de extrema direita critica as ONGs que trabalham no resgate de migrantes, acusando esses grupos de estimularem as viagens e de encorajarem a continuidade do trabalho dos traficantes.

Recentemente uma lei que reduz a capacidade de trabalho dessas ONGs foi aprovada no país. A nova lei limita os navios humanitários a fazerem apenas um resgate por saída ao mar, o que, segundo os críticos da medida, aumenta o risco de mortes no Mediterrâneo.

"É inaceitável do ponto de vista humano e incompreensível, por que estamos aqui testemunhando tragédias que podem ser evitadas?", reagiu a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) em seu Twitter.

A travessia do Mediterrâneo é considerada a mais perigosa do mundo para os migrantes.

