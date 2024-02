Soldado estadunidense que ateou fogo ao próprio corpo é um mártir da causa palestina, diz Fepal

As últimas palavras do membro da ativa da Força Aérea dos EUA que ateou fogo a si mesmo em frente à embaixada israelense em Washington foram "Palestina livre" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Federação Árabe-Palestina do Brasil (Fepal) saudou como um mártir da causa palestina o militar estadunidense Aaron Bushnell, que ateou fogo a si mesmo em frente à embaixada israelense em Washington no domingo em protesto contra a guerra e o genocídio promovido pelo estado de Israel contra o povo palestino.

As últimas palavras do membro da ativa da Força Aérea dos EUA foram "Palestina livre". Bushnell disse que não queria ser cúmplice de um genocídio.

continua após o anúncio

Segundo a Fepal, "o gesto de Bushnell é poderoso e muito triste ao mesmo tempo". "Bushnell será eternamente lembrado pelos palestinos, e por todos que ainda têm alguma decência frente à barbárie, como um mártir", escreveu a entidade na rede social X. Leia a nota na íntegra:

Aaron Bushnell: um mártir contra o genocídio na Palestina

continua após o anúncio

O gesto de Aaron Bushnell, o militar estadunidense que ateou fogo a si mesmo em frente à embaixada de "israel" em Washington, gritando Palestina Livre e afirmando que não seria cúmplice do genocídio palestino, merece algumas palavras e profunda reflexão.

Bushnell é um mártir. Bushnell deu a vida na tentativa, provavelmente vã, de parar o genocídio palestino.

continua após o anúncio

O gesto de Bushnell é sintoma da barbárie que "israel" promove na Palestina, com a cumplicidade dos EUA e do dito “ocidente”.

Barbárie que não havíamos testemunhado em nosso tempo de vida. O mundo assiste - e alguns aplaudem - à maior carnificina do século XXI há 143 dias.

continua após o anúncio

O gesto de Bushnell é poderoso e muito triste ao mesmo tempo.

Bushnell faz o sacrifício final em defesa da Palestina, dos palestinos e em rejeição a esse mundo concebido pelas lideranças globais que decidiram que o genocídio palestino é "aceitável", e até "moral".

continua após o anúncio

Ou, como ele próprio definiu: "o que a nossa classe dominante decidiu que será normal".

Não vamos repercutir as imagens da imolação de Bushnell. Mas poucas coisas são mais simbólicas que o policial apontando a arma para Bushnell agonizando, em chamas, no chão.

continua após o anúncio

Bushnell será eternamente lembrado pelos palestinos, e por todos que ainda têm alguma decência frente à barbárie, como um mártir.

Seu lugar na história é ao lado de Rachel Corrie, a ativista também estadunidense atropelada e assassinada deliberadamente por uma escavadeira israelense ao tentar impedir a demolição de casas de palestinos em 16 de março de 2003, na mesma Rafah, Gaza, onde hoje mais de 1,9 milhão de palestinos refugiados desesperados esperam em tendas a SOLUÇÃO FINAL desejada por "israel" e por seus cúmplices no genocídio: o extermínio ou a expulsão da Palestina.

continua após o anúncio

Bushnell preferiu a morte a tomar parte do genocídio palestino. A dignidade que sobra em Bushnell é a que falta nos açougueiros que executam e autorizam o genocídio palestino.

Que Bushnell descanse em paz. Sua memória será lembrada para sempre por todos que preservam alguma integridade e se recusam a normalizar um mundo em que se assiste e aplaude a barbárie que a aberração genocida batizada "israel" promove na Palestina.

E que seu gesto não seja em vão.

Paremos o genocídio palestino. Agora.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: