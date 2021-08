Talibã irá auxiliar na evacuação de americanos do Afeganistão

247 - O Exército dos Estados Unidos negociou com o governo do Afeganistão (Talibã) um plano que resultará no escoltamento de cidadãos americanos ao aeroporto de Cabul, capital do país, segundo dois oficiais da Defesa dos Estados Unidos.

De acordo com um deles, um "portão secreto" foi erguido no aeroporto, palco do caos durante a evacuação de estrangeiros e locais após a conquista do Talibã.

Os cidadãos americanos foram instruídos a se reunir em pontos determinados próximos ao aeroporto de Cabul, onde membros do Talibã irão agrupá-los, verificar suas credenciais e encaminhá-los ao referido portão. (Com informações da CNN).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE