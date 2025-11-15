TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Tarifaço de Trump contra o Brasil é “uma piada”, diz Gavin Newsom

      Governador da Califórnia criticou as motivações políticas das tarifas: "tarifas Bolsonaro"

      Gavin Newsom (Foto: Reuters)

      247 - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, classificou as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil como uma medida “absurda”. As declarações foram feitas na última terça-feira (11), após sua participação na COP30, realizada em Belém.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Em encontro com jornalistas, Newsom reforçou que o tarifaço anunciado pelo governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não faz sentido econômico e carrega motivações políticas. Segundo o governador, as sobretaxas prejudicam um parceiro comercial com o qual os EUA mantêm superávit, o que, na avaliação dele, torna a medida insustentável.

      Ao comentar o tema, Newsom foi taxativo: “Estas tarifas sobre o seu país são uma piada. São uma abominação. Quero dizer, as tarifas de Bolsonaro. Vamos apenas estabelecer o que elas são. Nós temos um superávit comercial com vocês. É absurdo. São tarifas ilegais”, afirmou.

      Artigos Relacionados

      Tags