Tarifaço de Trump contra o Brasil é “uma piada”, diz Gavin Newsom

247 - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, classificou as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil como uma medida “absurda”. As declarações foram feitas na última terça-feira (11), após sua participação na COP30, realizada em Belém.

Em encontro com jornalistas, Newsom reforçou que o tarifaço anunciado pelo governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não faz sentido econômico e carrega motivações políticas. Segundo o governador, as sobretaxas prejudicam um parceiro comercial com o qual os EUA mantêm superávit, o que, na avaliação dele, torna a medida insustentável.

Ao comentar o tema, Newsom foi taxativo: “Estas tarifas sobre o seu país são uma piada. São uma abominação. Quero dizer, as tarifas de Bolsonaro. Vamos apenas estabelecer o que elas são. Nós temos um superávit comercial com vocês. É absurdo. São tarifas ilegais”, afirmou.