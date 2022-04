Transnístria: região separatista da Moldávia relata tiros vindos da Ucrânia

Com o anúncio da segunda fase da operação militar russa na Ucrânia, os separatistas da Moldávia devem ganhar mais força e isso pode estar preocupando as tropas de Kiev edit

Apoie o 247

ICL

247 - Autoridades da Transnístria, região separatista da Moldávia, relataram, nos últimos dias, operações militares lideradas por tropas ucranianas na região. O Ministério do Interior da região separatista disse que “tiros foram disparados da Ucrânia” na direção de um enorme depósito de armas, e dois drones foram avistados.

O prefeito da vila de Cobasna disse que “drones voam todos os dias”. O presidente da Transnístria, Vadim Krasnoselsky, diante da situação, introduziu um nível vermelho de perigo terrorista devido a explosões na vila de Mayak e nas proximidades de Tiraspol.

Essa semana, o conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse que a Ucrânia pode capturar a Transnístria se a Moldávia pedir a ajuda de Kiev. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, chamou a ameaça de Kiev de tomar a região de provocativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

República separatista

A República Moldávia Peridniestriana, assim como as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no Donbass, quer se ver separada do governo central da Moldávia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A república se declarou independente em 1990, o que levou a um conflito militar com o governo até 21 de julho de 1992, quando foi assinado um tratado de paz mantido até os dias de hoje.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim como as repúblicas do Donbass e a República da Ossétia do Sul, região separatista localizada na Geórgia, as autoridades da Transnístria apoiam o governo russo.

Com o anúncio da segunda fase da operação militar russa na Ucrânia, os separatistas da Moldávia devem ganhar mais força. Isso porque a segunda etapa inclui o controle do sul ucraniano pelos russos até Odessa, que faz fronteira com a Transnístria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa situação pode estar preocupando as tropas de Kiev, pois pode significar apoio das forças armadas separatistas à operação dos russos na região de Odessa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE