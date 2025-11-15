Trump descarta novas reduções tarifárias e diz que EUA terão ganho bilionário com tarifas

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que não vê necessidade de novas reduções tarifárias no curto prazo. As declarações foram feitas a jornalistas a bordo do Air Force One, durante viagem para Palm Beach, na Flórida. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Estadão Conteúdo e repercutidas pela CNN Brasil.

Segundo Trump, a atual política comercial continuará gerando forte receita ao governo. Sem apresentar detalhes, o presidente afirmou que a administração norte-americana ganhará “muito dinheiro” com as tarifas existentes. Ele acrescentou que autoridades dos EUA conversaram com representantes da China e que espera um aumento significativo na compra de soja americana pelos chineses.Questionado sobre o anúncio feito horas antes, que reduziu tarifas de uma série de produtos, Trump justificou que tais itens “não são competitivos em território americano” e que, por não haver indústria local a ser protegida, a medida não representaria risco ao setor produtivo. Segundo ele, o objetivo agora é “levar os preços caírem ainda mais”.

O presidente voltou a afirmar que a economia norte-americana registra baixa inflação — um dos principais argumentos de sua administração para manter o atual modelo tarifário e de gastos públicos. Ao comentar sobre saúde, Trump classificou o Obamacare como um “desastre” e prometeu mudanças, declarando: “Vamos dar dinheiro para pessoas comprarem seus próprios planos de saúde.”No campo diplomático, o republicano disse esperar que a Arábia Saudita assine os Acordos de Abraão, que normalizam relações diplomáticas entre Israel e países do Oriente Médio. Ele também confirmou que analisa um pedido saudita para adquirir caças norte-americanos.

Sobre a política de defesa, Trump declarou que os Estados Unidos — assim como outras nações — realizarão novos testes envolvendo armamento nuclear. Ele argumentou que tais testes são esperados entre países que já possuem esse tipo de arsenal.O presidente também anunciou que ingressará com uma ação judicial contra a BBC na próxima semana. Disse ainda que não conversou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre o assunto, mas que pretende telefonar para o líder do Reino Unido ainda durante o fim de semana.

Ao ser perguntado sobre seu estado de saúde, Trump comentou que realizou uma ressonância magnética neste ano “por seu físico” e que recebeu um retorno positivo dos médicos. “Não sei o que analisaram em minha ressonância magnética, mas o médico disse que foi o melhor resultado”, afirmou.As declarações reforçam a postura da Casa Branca de manter firme o discurso econômico e comercial enquanto o governo busca projetar estabilidade interna e influência internacional em meio a disputas geopolíticas crescentes.