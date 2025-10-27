Trump muda de Bolsonaro para Lula por vê-lo como “vitorioso”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu romper a aliança simbólica que mantinha com Jair Bolsonaro e aproximar-se de Luiz Inácio Lula da Silva, a quem agora descreve como um líder “vitorioso”. A mudança de postura reflete o incômodo do republicano em ser associado a figuras derrotadas, segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil.

Trump concluiu que Bolsonaro perdeu sua batalha pela anistia, enquanto Lula aparece fortalecido e com boas perspectivas de reeleição. Para o mandatário americano, associar-se ao atual presidente brasileiro reforça sua imagem de sucesso e superação — elementos que ele considera essenciais em política, segundo fontes.

Reviravolta estratégica

A aproximação com Lula foi influenciada também por uma leitura pragmática da conjuntura internacional. Embora fatores econômicos, como os altos preços da carne e do café exportados pelo Brasil, tenham pesado na decisão, não foram determinantes. O ponto central, segundo fontes, é que Trump valoriza estar ao lado de quem representa vitória.

O presidente americano teria reorganizado sua narrativa política para se identificar com Lula, a quem passou a ver como vítima de perseguição judicial — um reflexo de como ele próprio se enxerga diante dos processos que enfrenta nos Estados Unidos.

O encontro em Kuala Lumpur

Durante o encontro entre os dois líderes, realizado neste domingo (26) em Kuala Lumpur, Trump perguntou a Lula sobre o período em que esteve preso. Ouviu com atenção o relato do brasileiro e respondeu dizendo que ambos “deram a volta por cima e se saíram vitoriosos”, segundo fontes próximas à reunião.

Na coletiva que antecedeu a conversa, Trump foi questionado sobre Jair Bolsonaro. Lula reagiu com gestos de desaprovação, enquanto o presidente americano limitou-se a comentários breves, evitando se aprofundar. Durante a reunião, Lula explicou que o ex-presidente e os réus da trama golpista tiveram amplo direito de defesa. Trump ouviu em silêncio, sem contestar, segundo fontes.

O republicano também teria demonstrado surpresa ao saber que a filha do ministro Alexandre Padilha foi incluída nas sanções impostas pelos EUA.