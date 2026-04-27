Trump pede demissão de humorista da ABC após piada sobre Melania

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o apresentador Jimmy Kimmel e pediu publicamente sua demissão da emissora ABC após uma piada envolvendo a primeira-dama Melania Trump. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (27/4).

A reação do presidente ocorre após Kimmel se referir a Melania como uma “futura viúva” durante um monólogo humorístico em seu programa. A fala foi ao ar dois dias antes de um episódio de segurança em Washington, quando um homem armado tentou invadir um jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, o que ampliou a repercussão da declaração.

Trump utilizou sua rede social, a Truth Social, para reforçar as críticas já feitas pela primeira-dama e exigir uma atitude da emissora. Em sua publicação, o presidente associou o comentário do humorista ao clima de tensão recente e afirmou: "Um dia depois, um lunático tentou entrar no salão do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ele estava lá por uma razão muito óbvia e sinistra. Agradeço que tantas pessoas estejam indignadas com o desprezível incentivo à violência feito por Kimmel e, normalmente, eu não reagiria a nada do que ele dissesse, mas isso está muito além de qualquer limite".

Melania Trump também se manifestou publicamente e acusou o apresentador de promover divisão política. Em suas redes sociais, ela cobrou uma resposta da emissora: "Já passou da hora de a ABC tomar uma posição". A primeira-dama classificou o discurso de Kimmel como “odioso e violento”, intensificando a pressão sobre a rede de televisão.

Até o momento, a ABC não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O episódio reacende a já conhecida tensão entre Trump e o apresentador, que frequentemente critica o presidente em seu programa noturno, enquanto o chefe da Casa Branca responde de forma direta a ataques de humoristas e veículos de imprensa.

A controvérsia reforça o embate entre figuras políticas e a mídia de entretenimento nos Estados Unidos, especialmente em um cenário marcado por polarização e forte repercussão nas redes sociais.