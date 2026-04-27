Trump apoia mudança de nome do ICE para NICE nos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio à proposta de mudar o nome da agência de Imigração e Alfândega (ICE) para National Immigration and Customs Enforcement (NICE), após a sugestão circular nas redes sociais e ganhar visibilidade online. A ideia foi endossada por Trump em sua plataforma Truth Social, onde ele reagiu diretamente à sugestão publicada por um usuário.

Trump compartilhou uma postagem da rede X em que um internauta sugeria a mudança de nome como forma de forçar a mídia a utilizar a palavra “nice” repetidamente. Em inglês, o termo significa “agradável” ou “gentil”, criando um trocadilho com o novo nome proposto da agência. Ao comentar a sugestão, o presidente escreveu: “ÓTIMA IDEIA!!! FAÇA ISSO. Presidente DJT”.

A Casa Branca, ao ser questionada, não acrescentou novas informações e direcionou a imprensa para a publicação do presidente. O perfil oficial de resposta rápida do governo norte-americano também compartilhou a imagem da postagem, ampliando sua circulação.

O trocadilho entre “NICE” e “nice” chama atenção por contrastar com a imagem controversa da agência. O ICE tem sido alvo de denúncias e críticas ao longo dos anos por supostas violações de direitos humanos, incluindo acusações de detenções arbitrárias, separação de famílias e condições precárias em centros de custódia. Essas críticas alimentam o debate sobre a atuação do órgão e sua legitimidade.

A proposta surge em um contexto de políticas migratórias mais rígidas defendidas pelo governo Trump, que tem priorizado o reforço das fronteiras e a repressão à imigração. Nesse cenário, o ICE desempenha papel central nas operações de fiscalização e detenção em todo o país.

Por outro lado, setores da oposição defendem mudanças profundas na política migratória, incluindo a extinção da agência. A deputada democrata Pramila Jayapal, do estado de Washington, afirmou recentemente: “O ICE não está nos mantendo seguros. Está aterrorizando nossas comunidades, detendo cidadãos dos EUA e deixando pessoas morrerem sob custódia. Acabem com o ICE".