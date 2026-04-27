Trump usa tentativa de ataque armado como prova de seu poder

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou a recente tentativa de assassinato para reforçar a narrativa de força de seu governo. Após o incidente, ele afirmou que o episódio está ligado ao impacto de suas políticas, incluindo medidas econômicas e militares adotadas durante seu mandato.

O presidente aproveitou a ocasião em que um homem armado tentou atravessar a segurança do local, provocando pânico entre cerca de 2.600 convidados, enquanto o Serviço Secreto retirava rapidamente o presidente e outras autoridades, para dizer que seu governo é poderoso e causa impacto. Segundo Reuters, pouco mais de uma hora após o episódio, Trump apareceu em público e declarou: "Quando você causa impacto, eles vêm atrás de você". Em seguida, acrescentou: "Quando você não causa impacto, eles te deixam em paz".

Inicialmente, Trump adotou um tom conciliador ao comentar o episódio. "À luz dos acontecimentos desta noite, peço que todos os americanos se comprometam de coração a resolver nossas diferenças de forma pacífica", disse. No entanto, em seguida voltou a destacar suas próprias ações e comparou sua trajetória à de Abraham Lincoln.

Trump também relacionou o ataque às políticas adotadas por sua administração, incluindo tarifas comerciais e investimentos militares. "Nós mudamos este país, e há muitas pessoas que não estão felizes com isso", declarou.

No dia seguinte, o presidente reiterou nas redes sociais a necessidade do novo salão de baile, afirmando que o ataque “nunca teria acontecido” caso a estrutura já estivesse em funcionamento. Ele também sugeriu que o episódio poderia influenciar negociações políticas, defendendo mais recursos para o Departamento de Segurança Interna e mudanças nas políticas migratórias.

Ao longo de suas declarações, Trump indicou que vê o episódio como uma confirmação de sua relevância política e das medidas adotadas por seu governo, transformando o incidente em mais um elemento de sua estratégia de comunicação.