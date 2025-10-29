Trump reafirma que cessar-fogo em Gaza será mantido, mas aprova ataques de Israel

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (29) que “nada vai comprometer” o cessar-fogo em Gaza, mas ressaltou que Israel “deveria revidar” caso algum de seus soldados seja morto. As declarações foram dadas a bordo do Air Force One, em meio à nova escalada de tensões entre Israel e o Hamas.As informações foram publicadas pelo The Times of Israel, que destacou que o comentário de Trump ocorreu um dia após um confronto entre forças israelenses e o grupo palestino, enquanto ambos se acusavam mutuamente de violar o acordo de trégua.

Trump defende direito de Israel a “reagir”

“Eles mataram um soldado israelense. Então os israelenses revidaram. E eles devem revidar”, afirmou o presidente norte-americano. Trump acrescentou ainda que o Hamas “representa uma parte muito pequena da paz no Oriente Médio” e advertiu o movimento de resistência a “se comportar”, sob risco de ser “eliminado”.

Washington prometeu garantir cumprimento da trégua

Um assessor sênior do governo Trump revelou que Witkoff e Kushner deram uma garantia verbal ao Hamas de que Washington cobraria de Israel o respeito ao acordo e não permitiria a retomada da guerra, desde que o movimento cumprisse sua parte.

Trump afirmou ainda que os representantes do Hamas disseram aos seus enviados que pretendiam se desarmar, o que foi negado pela organização. Seu plano de 20 pontos para encerrar a guerra em Gaza previa a desmilitarização da região sob supervisão internacional, mas essa etapa foi deixada de fora do acordo inicial.