      Trump realizará reunião do Conselho da Paz nesta quinta-feira, diz Casa Branca

      Casa Branca informa que encontro em Washington tratará de reconstrução e força internacional para estabilização do território palestino

      O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reage ao deixar o Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., EUA, em 13 de fevereiro de 2026 (Foto: REUTERS/Kent Nishimura)

      WASHINGTON, 18 Fev (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará uma reunião do Conselho da Paz na quinta-feira em Washington, onde anunciará que os Estados-membros se comprometeram a doar mais de US$5 bilhões para a reconstrução e os esforços humanitários em Gaza, informou a Casa Branca.

      A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que os Estados-membros se comprometeram a fornecer milhares de funcionários para uma força internacional de estabilização em Gaza.

      (Reportagem de Steve Holland)

