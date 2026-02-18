Trump realizará reunião do Conselho da Paz nesta quinta-feira, diz Casa Branca

WASHINGTON, 18 Fev (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará uma reunião do Conselho da Paz na quinta-feira em Washington, onde anunciará que os Estados-membros se comprometeram a doar mais de US$5 bilhões para a reconstrução e os esforços humanitários em Gaza, informou a Casa Branca.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que os Estados-membros se comprometeram a fornecer milhares de funcionários para uma força internacional de estabilização em Gaza.

(Reportagem de Steve Holland)