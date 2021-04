Turquia acusa EUA de distorcer história após Biden reconhecer genocídio armênio

247 - Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconhecer oficialmente o genocídio do Império Turco-Otomano contra população armênia, a Turquia convocou o embaixador norte-americano no país, percebendo o ato como uma ameaça à paz regional.

A Turquia também nega a Biden o direito moral de "julgar questões históricas", argumentando que o líder dos EUA não deveria ter voz nas questões regionais, citando a própria proposta de Ancara para a Armênia criar uma comissão de história conjunta para investigar os eventos centenários.

O Ministério das Relações Exteriores turco argumentou que a medida apenas inflamaria as tensões latentes na região.

“Depois de mais de 100 anos de sofrimento passado, em vez de exercer esforços sinceros para curar completamente as feridas do passado e construir o futuro juntos em nossa região, a declaração do presidente dos Estados Unidos não trará nenhum resultado além de polarizar as nações e dificultar a paz e estabilidade em nossa região”, disse o ministério.

O ministério também acusou Biden de “distorcer fatos históricos” em sua declaração. A Turquia alega que isso abrirá “uma ferida profunda que mina nossa confiança e amizade”.

No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, denunciou a ação como "oportunismo político" e "maior traição à paz e à justiça".

Biden é o primeiro presidente dos EUA a se referir ao massacre de armênios em 1915 como "genocídio".

Conflito entre EUA e Turquia

Nos últimos anos, os EUA têm pressionado a Turquia a abrir mão de sistemas de defesa, como os mísseis S-400 de fabricação russa; além do apoio dos EUA às milícias curdas na Síria, que são consideradas terroristas pela Turquia, e o apoio dos norte-americanos a Fethullah Gülen, acusado de ser o mentor de um golpe militar fracassado na Turquia em 2016, organizado pelos Estados Unidos.

Em carta, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacou que "ninguém se beneficia" quando os acontecimentos de 1915 estão "sendo politizados por terceiros e se tornando um instrumento de ingerência em nosso país".

“Eu comemoro com respeito os armênios otomanos, que perderam a vida nas difíceis condições da Primeira Guerra Mundial, e estendo minhas condolências a seus netos”, escreveu Erdogan.

O presidente turco disse que desde a resolução da disputa em Nagorno-Karabakh (território em disputa), no ano passado, está pronto para desenvolver relações com a Armênia. A Turquia apoiou o Azerbaijão no conflito contra a Armênia na disputada região. Os enfrentamentos ​acabaram após um mês, com a trégua mediada pela Rússia.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.