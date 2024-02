Turquia diz estar pronta para enviar a Gaza militares garantidores da paz

Apoie o 247

247 - A Turquia está pronta para se tornar uma garantidora da paz para a Palestina por meio de presença política, militar e humanitária na região, relatou o jornal turco Sabah neste domingo (4), citando fontes familiarizadas com o assunto.

Ancara também planeja iniciar uma conferência internacional de paz sobre a guerra de Israel em Gaza que envolveria todos os principais atores regionais, mas os países ocidentais são contra a participação do movimento palestino Hamas no processo, disse o relatório.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão. Israel matou mais de 27 mil palestinos em Gaza. (Com informações da Sputnik).

