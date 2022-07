Ucrânia volta atrás e retira Lula de lista de 'disseminadores de narrativas pró-Rússia'

Segundo Celso Amorim, conselheiro de Lula para assuntos internacionais, posição do ex-presidente é somente de busca pela paz edit

247 - O nome do ex-presidente Lula (PT) foi retirado da lista do governo da Ucrânia de "oradores que promovem narrativas em consonância com a propaganda da Rússia".

Segundo o UOL, o nome do petista constava na lista às 9h57 desta terça-feira (27), mas não aparecia mais na plataforma WaybackMachine às 18h13. Lula era o único brasileiro entre 78 nomes.

A lista foi elaborada pelo Centro para Contenção de Desinformação, entidade criada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para supostamente combater o que Kiev considera como fake news e manipulações por parte da Rússia.

Principal conselheiro de Lula para assuntos internacionais, o ex-ministro Celso Amorim afirmou à Folha de S. Paulo que a inclusão do petista na lista faz parte de uma guerra de narrativas e "não tem nenhuma importância". "O presidente [Lula] tem condenado sempre a invasão da Ucrânia pela Rússia, agora a gente tem que reconhecer um conjunto de circunstâncias, sobretudo se a gente quer uma solução".

Segundo Amorim, a posição de Lula é de defesa da paz. "Não adianta ficar só na condenação. A gente quer entender como resolver o problema. Nesse ponto estamos como o papa Francisco, queremos a paz. O importante é isso, a urgência da paz".

