União Europeia acusa Rússia de usar gás como "instrumento de chantagem"

RT - Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, acusou a Rússia de usar o fornecimento de gás natural como um "instrumento de chantagem" após a decisão da Gazprom de interromper as exportações para a Polônia e a Bulgária na quarta-feira. Varsóvia e Sofia não pagaram as entregas de gás russas em abril em rublos, explicou a empresa estatal de energia da Rússia.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, Von der Leyen afirmou que o "anúncio da Gazprom de que está interrompendo unilateralmente a entrega de gás a clientes na Europa é mais uma tentativa da Rússia de usar o gás como instrumento de chantagem".

>>> Após cortes de gás à Polônia e à Bulgária, Áustria decide pagar gás russo em rublos

A presidente da Comissão descreveu a decisão como “injustificada e inaceitável”, acrescentando ainda a “falta de confiabilidade da Rússia como fornecedora de gás”.

Bruxelas está “trabalhando para garantir entregas alternativas e os melhores níveis de armazenamento possíveis em toda a UE”, insistiu Von der Leyen. A líder da UE acrescentou que os planos de contingência foram desenvolvidos para tal cenário nos estados membros da UE e que “parceiros internacionais” poderiam ajudar a UE a “garantir fluxos alternativos”, sem fornecer detalhes.

A alegação de "chantagem de gás" de Von der Leyen ecoa comentários feitos na quarta-feira pelos primeiros-ministros polonês e búlgaro.

Falando no parlamento da Polônia, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse que considera o corte de gás como uma vingança da Rússia pela última rodada de sanções que Varsóvia impôs a Moscou por sua ofensiva militar contra a Ucrânia. As medidas punitivas da Polônia foram anunciadas na terça-feira e visam indivíduos e empresas russas, incluindo a Gazprom.

Morawiecki assegurou aos legisladores que a Polônia não enfrentaria uma crise de energia como resultado do fechamento do fornecimento de hoje, citando anos de esforços de Varsóvia para garantir o fornecimento de gás de outras fontes.

Enquanto isso, Petr Naimsky, funcionário do governo polonês responsável pela infraestrutura energética estratégica do país, confirmou em uma entrevista de rádio que Varsóvia não compraria mais gás da Rússia.

O primeiro-ministro búlgaro Kiril Petkov denunciou a decisão da Gazprom como uma “violação grosseira de seu contrato” e “chantagem”. Ele também enfatizou que a Bulgária “não sucumbirá a tal raquete”.

Na manhã de quarta-feira, a Gazprom anunciou a suspensão completa das exportações de gás para a Bulgária e a Polônia, citando a falha dos dois países em fazer pagamentos em rublos pelo combustível entregue em abril. A gigante energética russa deixou claro que a retomada do fornecimento de gás só ocorrerá quando Sofia e Varsóvia cumprirem o esquema de pagamento proposto pela Rússia.

A Gazprom também alertou que, se a Bulgária e a Polônia começarem a desviar o gás russo em trânsito destinado a outros países, a empresa russa reduzirá os suprimentos na quantidade que Sofia e Varsóvia retiveram ilegalmente.

No seu comunicado, a Gazprom justificou o corte dizendo que “até ao final do dia útil de 26 de abril, a Gazprom Export não tinha recebido pagamentos em rublos para entregas de gás em abril das empresas 'Bulgargaz' (Bulgária) e PGNiG ( Polônia)”, conforme exigido pelo decreto do presidente Vladimir Putin de 31 de março. A gigante de energia russa insistiu que notificou Varsóvia e Sofia sobre o novo esquema de pagamento “em tempo hábil”.

No final de março, Putin exigiu que os estados que impuseram sanções à Rússia e ainda estão importando seu gás, fizessem pagamentos pelo combustível na moeda nacional russa. Vários compradores já sinalizaram que estão prontos para aceitar as exigências de Moscou. Na segunda-feira, a Uniper, maior importadora de gás russo da Alemanha, disse que seria possível pagar por suprimentos futuros sem violar as sanções ocidentais.

