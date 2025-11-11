Reuters - O Unicef diz que Israel está bloqueando 1 milhão de seringas necessárias para vacinar crianças de Gaza - O Unicef afirmou nesta terça-feira que itens essenciais, incluindo seringas para vacinar crianças e mamadeiras para fórmulas infantis, estão sendo impedidos de entrar em Gaza por Israel, barrando ajuda de agências aos necessitados no território devastado pela guerra.

Enquanto o Unicef realiza uma campanha de vacinação infantil em massa com um frágil cessar-fogo em vigor, disse enfrentar sérios desafios para conseguir 1,6 milhão de seringas e geladeiras movidas a energia solar para armazenar frascos de vacina em Gaza. As seringas estão aguardando desembaraço alfandegário desde agosto, segundo o Unicef.

"Tanto as seringas quanto as geladeiras são consideradas de uso duplo por Israel, e temos encontrado muita dificuldade para que esses itens passem por liberação e inspeção, embora sejam urgentes", disse o porta-voz do Unicef, Ricardo Pires.

"Uso duplo" refere-se a itens que Israel considera ter possíveis aplicações militares e civis.

O Cogat, braço militar israelense que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Já havia dito anteriormente que não está limitando a entrada de alimentos, água, suprimentos médicos e itens de abrigo. Também acusou o Hamas de roubar suprimentos humanitários, acusações que o grupo militante palestino nega.

O Unicef lançou a primeira de três rodadas de imunizações de recuperação no domingo para atingir mais de 40.000 crianças menores de três anos que não tomaram as vacinas de rotina contra poliomielite, sarampo e pneumonia, após dois anos de guerra em Gaza.

No primeiro dia da campanha, o Unicef imunizou mais de 2.400 crianças com várias vacinas.

"Campanha de vacinação já começou, mas ainda temos duas rodadas pela frente, e para isso precisamos de mais suprimentos", disse Pires.

O Unicef afirmou que mais ajuda humanitária está entrando em Gaza, mas alguns itens essenciais continuam a ter sua entrada negada pelas autoridades israelenses, incluindo 938.000 frascos de fórmula infantil pronta para uso e peças de reposição para caminhões de água.

"São quase um milhão de garrafas que poderiam estar chegando às crianças que sofrem de diferentes níveis de desnutrição", disse Pires em uma coletiva de imprensa em Genebra.

A trégua de 10 de outubro tem como objetivo desencadear um aumento maciço de ajuda em todo o enclave, mas as agências de ajuda humanitária têm dito repetidamente que não está chegando o suficiente para atender às necessidades de uma população de 2 milhões de pessoas, em grande parte deslocadas e desnutridas.