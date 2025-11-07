Universidade de Londres protesta contra prisão de jornalista britânico nos EUA

247 - A Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres manifestou “profunda preocupação” com a prisão do jornalista britânico Sami Hamdi nos Estados Unidos. A instituição divulgou nota nesta quinta-feira (6) pedindo transparência e respeito ao devido processo legal por parte das autoridades norte-americanas.

De acordo com o comunicado, Hamdi, ex-aluno da SOAS, viajou aos EUA com visto válido para uma turnê de palestras e teve o documento revogado após sua chegada. O texto afirma que ele está detido à espera de procedimentos de imigração e possível deportação. “Não há qualquer indicação de que o senhor Hamdi tenha violado a lei”, diz o comunicado. A universidade pediu que Washington “garanta total transparência e o respeito aos direitos fundamentais de liberdade de expressão e movimento”.

Prisão durante turnê de palestras

Hamdi foi detido no domingo (27), segundo a CNN Brasil, por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) no Aeroporto Internacional de São Francisco. O jornalista havia participado, no dia anterior, da gala anual do Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR) em Sacramento, Califórnia, e tinha outra palestra marcada na Flórida.

O CAIR classificou a prisão como “um ataque flagrante à liberdade de expressão” e afirmou que seus advogados “trabalham para corrigir essa injustiça”. Segundo o grupo, o episódio representa uma tentativa de silenciar vozes críticas à política de Israel em Gaza. “Sequestrar um proeminente jornalista muçulmano britânico porque ele ousou criticar o genocídio do governo israelense é uma afronta à liberdade de expressão”, declarou o conselho.

Acusações e contexto político

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a detenção, afirmando que os EUA “não têm obrigação de receber estrangeiros que apoiam o terrorismo e comprometem a segurança dos americanos”. A medida, contudo, foi condenada por organizações de direitos civis e especialistas jurídicos, que alertam para uma escalada de perseguições a críticos da guerra israelense em Gaza.

Hamdi é conhecido por suas análises sobre o Oriente Médio em redes de TV britânicas e por comentários críticos à política externa dos EUA e do Reino Unido. Editor-chefe da consultoria londrina The International Interest, ele tem participado de debates sobre o cessar-fogo em Gaza e o futuro político do enclave após a guerra.