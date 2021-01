Urgente: Trump faz pronunciamento ao vivo (acompanhe)

Na reta final do mandado e completamente isolado, Donald Trump fala nesta tarde após ter sido silenciado permanentemente pelo Twitter, depois de postagens que incentivaram novamente manifestações como a invasão do Capitólio edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento nesta segunda-feira (11). Será a primeira manifestação de Trump na TV após ele ser banido permanentemente pelo Twitter.

Segundo a plataforma, Trump realizou postagens que incentivaram novamente manifestações como a do dia 6 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio - sede do Legislativo norte-americano.

As contas de Trump também foram banidas do Facebook e do Instagram, no dia 7. O banimento prosseguirá pelo menos até a posse de Joe Biden na Presidência, em 20 de janeiro.

Acompanhe ao vivo o pronunciamento de Donald Trump:

