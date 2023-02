Veja os momentos aterrorizantes de prédio desabando na Turquia (vídeo)

O terremoto de magnitude 7,8, que ocorreu no início de uma manhã escura de inverno, foi o pior a atingir a Turquia neste século edit

247 - Um prédio de sete andares desabou na Turquia na manhã desta segunda-feira (6) (horário de Brasília) após forte tremor causado por um segundo terremoto.

Mais de 1.300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas nesta segunda-feira quando um terremoto atingiu o centro da Turquia e o noroeste da Síria, derrubando blocos de apartamentos e causando mais destruição em cidades sírias já devastadas por anos de guerra.

O terremoto de magnitude 7,8, que ocorreu no início de uma manhã escura de inverno, foi o pior a atingir a Turquia neste século. Também foi sentido no Chipre e no Líbano.

Equipes de resgate que operam em um inverno rigoroso retiravam vítimas dos escombros em toda a região.

"Fomos chacoalhados. Éramos nove em casa. Dois filhos meus ainda estão nos escombros, estou esperando por eles", disse uma mulher com o braço quebrado e ferimentos no rosto, falando em uma ambulância perto dos destroços de um prédio de sete andares onde ela morava em Diyarbakir, no sudeste da Turquia.





