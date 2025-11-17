Veja quem é Sheikh Hasina, ex-primeira-ministra condenada à morte em Bangladesh

247 - Condenada à morte por um tribunal de Bangladesh, a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina é a filha mais velha de Sheikh Mujibur Rahman, pai fundador de Bangladesh.

A ex-premiê estreou na política ao testemunhar a luta pela autonomia da região de Bengala em relação ao Paquistão. Hasina e sua irmã foram forçadas ao exílio após um golpe militar em 1975 - o pai, a mãe e três irmãos dela foram assassinados.

O retorno a Bangladesh ocorreu em 1981 para liderar a Liga Awami de seu pai. Ela tornou-se primeira-ministra pela primeira vez quando o partido Liga Popular de Bangladesh venceu a eleição de 1996. Após cumprir o mandato, Sheikh Hasina voltou ao poder em 2008, governando Bangladesh com a Liga Awami até o ano passado.

Acusações e o clima de tensão

A ex-primeira-ministra Sheikh Hasina foi condenada à morte por crimes contra a humanidade,. Ela ordenou uma repressão violenta contra um levante estudantil no ano passado. Antes do veredito, Hasina questionou a imparcialidade do processo, afirmando que a condenação era “uma conclusão inevitável”.

A população de Bangledesh ficou em tensão antes da sentença. Foram registradas 30 explosões de bombas caseiras e 26 veículos foram incendiados em todo o país nos últimos dias. Não houve vítimas.

Estima-se que cerca de 1.400 manifestantes tenham sido mortos e até 25 mil tenham ficado feridos durante as semanas de protestos em 2024, apontou o tribunal.