Venezuela detém novos terroristas e captura armas, veículos e capacete com bandeira dos EUA

No final de semana, o grupo teria tentado ingressar pelo litoral de La Guaira durante a madrugada. Nesta segunda, os novos integrantes foram capturados na zona da Chuao, no estado de Aragua, na Venezuela edit

247 - As forças armadas venezuelanas, junto com a Polícia Nacional Bolivariana, detiveram mais oito integrantes da operação terrorista - oriunda da Colômbia - que tentou o invadir o país neste domingo, 3, e segunda-feira, 4. No final de semana, o grupo teria tentado ingressar pelo litoral de La Guaira durante a madrugada. Nesta segunda, os novos integrantes foram capturados na zona da Chuao, no estado de Aragua, na Venezuela.

Até agora, oito novos mercenários foram capturados pela população local, informa a TeleSur, que ressalta que pescadores da região os detectaram e delataram à Força Armada Nacional Bolivariana. O governador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, declarou que as detenções foram feitas por um trabalho conjunto entre a população local e o serviço de inteligência e disse, no twitter, que os invasores “subestimam um povo que, com coragem, encontra-se preparado para defender nossa soberania”.

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, também reforçou a importância do povo para a captura dos terroristas; Em seu twitter, o deputado chavista referiu-se a operação como “esforço conjunto”. Ele também anunciou que o possível “chefe da operação”, Antonio Sequea, foi capturado entre os invasores.

#FuriaBolivariana en acción, en una operación Cívico-Militar-Policial en pleno desarrollo fueron capturados 8 mercenarios, entre los cuales está el jefe de la operación terrorista Antonio Sequea, ya a la orden de las autoridades. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/x9XgO9qmZY — Diosdado Cabello R (@dcabellor) May 4, 2020

Além das detenções, as forças de segurança venezuelanas informaram sobre o falecimento de oito pessoas, entre ele um dos líderes da operação, Robert Colina Ibarra - conhecido como Pantera. Vídeo mostra o Pantera minutos antes da operação.

#IncasiónFrustrada| este es el Cap. Robert Colina alias Pantera el jefe del Grupo 3 de la invasión a #Venezuela, momentos antes de la incursión fallida. Es 1de los 8 abatidos, los terroristas insisten que está vivo para mantener la moral en alto de sus mercenarios #EnDesarrollo pic.twitter.com/jqtFmRn8Gx — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) May 3, 2020

O ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Nestor Reverol, anunciou que foram capturados dez fuzis, uma pistola Glock 9mm, duas metralhadoras AFAG, seis caminhonetes, uma lancha, dois cadernos com detalhes sobre a operação, telefones satélites, identidades, uniformes, um capacete com a bandeira estadunidense e cartuchos de diversos calibres.

#ENFOTOS 📸| Primeras imágenes de la detención de 8 nuevos mercenarios que intentaban ingresar a Venezuela, fueron aprehendidos por pescadores en las costas de Chuao, localidad ubicada en el estado Aragua https://t.co/tqMKHfl0b4 🇻🇪 pic.twitter.com/DJZvXkOhcV — teleSUR TV (@teleSURtv) May 4, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.