Vice-presidente dos EUA diz que OVNIs são “demônios” e promete analisar arquivos do governo sobre o tema

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, afirmou que os OVNIs (objetos voadores não identificados) não seriam extraterrestres, mas demônios sobrevoando a Terra. A declaração aconteceu em meio a debates sobre documentos governamentais estadunidenses relacionados a fenômenos aéreos considerados incomuns. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Vance acrescentou que civilizações antigas também teriam tido encontros com essas criaturas. A declaração ocorreu após uma ordem do presidente Donald Trump, emitida em fevereiro, que determinou que agências federais identifiquem e divulguem arquivos relacionados a OVNIs e possíveis evidências de vida extraterrestre, em resposta ao “enorme interesse” público no tema.

Em entrevista ao podcaster conservador Benny Johnson, Vance afirmou: "Não acho que sejam extraterrestres. Acho que são demônios", relacionando sua visão à interpretação cristã de que "seres celestiais que voam por aí fazem coisas estranhas com as pessoas".

O vice-presidente também destacou sua intenção de analisar detalhadamente os arquivos do governo sobre OVNIs. "Não tive tempo suficiente para entender isso de verdade, mas vou me dedicar. Estou obcecado com o tema", disse, ressaltando que ainda possui três anos de mandato e que pretende "chegar ao fundo dos arquivos" relacionados ao assunto.

O interesse por OVNIs tem aumentado nos últimos anos durante investigações do governo estadunidense sobre relatos de fenômenos aéreos não identificados, segundo a agência AFP. Parte dessas apurações avalia a possibilidade de que os objetos observados sejam tecnologias avançadas desenvolvidas por outros países.

Em março de 2024, o Pentágono divulgou relatório indicando não haver provas de que esses fenômenos estejam ligados à tecnologia alienígena. Muitos dos casos analisados foram posteriormente identificados como balões meteorológicos, aeronaves de reconhecimento ou satélites.