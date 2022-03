Xi diz a Biden que ‘guerra na Ucrânia deve acabar o mais rápido possível’

Apoie o 247

247 - O presidente da China, Xi Jinping, que se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta sexta-feira, 18, afirmou que a "crise da Ucrânia é algo que não queremos ver". "O conflito e a confrontação não beneficiam em nada", declarou o líder chinês.

"As principais prioridades agora são continuar o diálogo e as negociações, evitar baixas civis, prevenir uma crise humanitária, cessar os combates e acabar com a guerra o mais rápido possível", disse o líder chinês.

Xi também disse que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam conversar com a Rússia para encontrar uma saída política para o conflito.

"Todas as partes devem apoiar conjuntamente o diálogo e as negociações Rússia-Ucrânia", afirmou. "Os Estados Unidos e a Otan também devem conduzir conversas com a Rússia para resolver o crucial da crise na Ucrânia e resolver as preocupações de segurança tanto da Rússia quanto da Ucrânia".

De acordo com ele, EUA e China devem assumir sua responsabilidade internacional e trabalhar pela construção da paz.

"A tendência predominante de paz e desenvolvimento enfrenta sérios desafios. O mundo não é tranquilo nem estável. A crise da Ucrânia não é algo que queremos ver. Os acontecimentos mostram novamente que os países não devem chegar ao ponto de se encontrar no campo de batalha. O conflito e o confronto não são do interesse de ninguém, e a paz e a segurança são o que a comunidade internacional deve valorizar mais. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e das duas principais economias do mundo, devemos não apenas orientar as relações China-EUA no caminho certo, mas também assumir nossa parcela de responsabilidades internacionais e trabalhar pela paz e tranquilidade mundiais", declarou.

