Xi Jinping pede ao exército chinês foco em prontidão de combate frente a 'mundo em mudança profunda'

247 - O presidente da China, Xi Jinping, pediu ao exército chinês que dedique toda sua energia para a prontidão de combate, frente ao que chamou de um "mundo (que) está passando por mudanças mais profundas, nunca vistas em um século".

Xi discursou nesta quarta-feira, 9, durante uma inspeção ao centro de comando de operações conjuntas da Comissão Militar Central (CMC), comandado por ele mesmo. Xi também preside a CMC.

Essa foi a primeira visita de Xi à sede do comando operacional desde o congresso do Partido Comunista, no mês passado, e que garantiu a ele um terceiro mandato como chefe do partido e da CMC.

Em sua fala, Xi também disse que todo o exército deve aumentar sua capacidade de lutar e vencer e cumprir efetivamente suas missões e tarefas na nova era.

Observando que o mundo está passando por mudanças radicais, Xi enfatizou que a segurança nacional da China enfrenta crescente instabilidade e incerteza, e que as tarefas militares continuam árduas.

Nesse sentido, Xi sublinhou que as forças armadas chinesas devem estudar minuciosamente, divulgar e implementar os princípios norteadores do 20º Congresso Nacional do PCCh e tomar ações concretas para modernizar ainda mais a defesa nacional.

O informe apresentado por Xi na abertura do 20º Congresso Nacional do PCCh teve como um de seus eixos a questão da segurança nacional. Na ocasião, o secretário-geral do PCCh prometeu modernizar os mecanismos de segurança nacional, que, segundo ele, são pré-requisito para uma China próspera. Ele também defendeu o fortalecimento da atuação do partido em todas as áreas das forças armadas. (Com Xinhua).

