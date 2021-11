Zapatero: "Ibero-américa e o mundo necessitam Lula presidente do Brasil novamente"

"Temos estado ao seu lado e estaremos do seu lado para que ocorra o que necessita a Ibero-américa e o mundo, que é Lula presidente do Brasil novamente", disse o ex-presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero durante participação em um seminário em Madri edit

247 com Fórum - O ex-presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero afirmou nesta quinta-feira (18), durante o seminário “Cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid-19”, em Madrid, na Espanha, que a "Ibero-américa e o mundo necessitam de Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil novamente", disse.

“Para mim é especialmente significativo que este ato de Lula Livre (aplausos) na Espanha com os amigos, que somos muitos e que gostamos dele, que acreditamos nele desde sempre, que temos estado em seu lado e estaremos do seu lado para que ocorra o que necessita a Ibero-américa e o mundo, que é Lula presidente do Brasil novamente”, disse o ex-presidente.

Na terça-feira (16), durante um evento no Parlamento Europeu promovido pela bancada social-democrata europeia, Zapatero já havia feito uma declaração semelhante quando disse "estar convencido de que "uma das razões mais esperançosas para a comunidade política internacional é ver o presidente Lula à frente do Brasil mais uma vez".

Zapatero falou logo após a palestra de Lula, que criticou duramente as políticas de governos neoliberais que teriam priorizado o lucro durante a pandemia do Coronavírus, além de destacar que “não há vacina contra a fome".

Em seu discurso, Lula afirmou ser “urgente uma reconstrução profunda do mundo, sobre os alicerces da igualdade, da fraternidade, do humanismo, dos valores democráticos e da justiça social. Porque mesmo que sobrevivam à Covid, 800 milhões de pessoas hoje não conseguem escapar de outro terrível flagelo – a fome". “Onde é que está o nosso humanismo?", questionou Lula.

Confira a íntegra do discurso do ex-presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero.

