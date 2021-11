Na Espanha, Lula questiona "onde está nosso humanismo?" e diz que mundo precisa de nova governança global

Num discurso interrompido diversas vezes por aplausos, Lula falou em seminário em Madri sobre o mundo pós-pandemia, questionou a insensibilidade planetária com a fome e pediu uma nova governança global edit

247 - Durante discurso no seminário " Cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid ”, na manhã desta quinta-feira (18) em Madri, na Espanha, Lula questionou os presentes: “"Onde é que está o nosso humanismo?". Ele foi interrompido diversas vezes por aplausos e refletiu sobre a insensibilidade que marca o planeta hoje, que produz alimento para todos mas no qual milhões ainda passam fome. E conclamou: “É preciso criar uma nova governança mundial”.

Lula afirmou durante o discurso que “a governança mundial criada depois da segunda guerra precisa ser mudada. O FMI não resolve os problemas do mundo e desaparece quando há crises como a que passou a Argentina. É preciso criar uma nova governança mundial. É preciso abrir o Conselho de Segurança da ONU para países da Europa das outras regiões. Os Estados Nacionais não estão cumprindo os acordos internacionais e isso precisa mudar”.

Para o ex-presidente, "é urgente uma reconstrução profunda do mundo, sobre os alicerces da igualdade, da fraternidade, do humanismo, dos valores democráticos e da justiça social. Porque mesmo que sobrevivam à Covid, 800 milhões de pessoas hoje não conseguem escapar de outro terrível flagelo – a fome".

Lula acenou com esperança para a possibiidade dessa reconstrução: "Nosso maior alento é a certeza de que a construção de um outro mundo é perfeitamente possível, porque já fomos capazes de construí-lo. Um mundo mais sustentável, menos desigual, mais justo, mais solidário e mais feliz".

O ex-presidente encontra-se nesta sexta-feira com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri. A Espanha é o último dos quatro países visitados pelo ex-presidente, que cumpriu este mês agenda na Alemanha, na Bélgica e na França.

Assista ao discurso de Lula e veja a seguir tuites com outros trechos selecionados pela equipe do ex-presidente:

