Zelensky diz em vídeo que não acredita que negociações com a Rússia serão bem-sucedidas

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em pronunciamento em vídeo, afirmou que não acredita que as negociações com a Rússia serão bem-sucedidas em arrefecer o conflito.

"Mas deixe-os tentar, para que nenhum cidadão da Ucrânia duvide que eu, como presidente, tentei parar a guerra quando ainda havia uma chance, por menor que fosse", disse ele, conforme o site Kyiv Independent.

Uma delegação ucraniana já deixou Kiev com destino à cidade de Gomel, na fronteira da Ucrânia com a Bielorrúsia, para negociar com os russos.

A postura ucraniana nas negociações será intransigente quanto a concessões territoriais, afirmou o chanceler do país do Leste Europeu, Dmitry Kuleba, neste domingo, 27.

“Não há nada de ruim nas negociações em si e, se o resultado dessas negociações for a paz e o fim da guerra, isso deve ser bem-vindo. Mas quero deixar bem claro: não vamos nos render, não vamos capitular, não vamos desistir de um único centímetro de nosso território”, disse Kuleba durante uma entrevista coletiva em Kiev, conforme o site RT.

Kuleba disse ainda que a Ucrânia concordou em enviar uma delegação à fronteira “para ouvir o que a Rússia quer dizer” e dizer o que a Ucrânia pensa sobre “esta guerra e as ações da Rússia”.

