Zelensky pede "adesão imediata" da Ucrânia à União Europeia: "estamos lutando pela Europa"

247 com Júlia Portela, Metrópoles - Em um pronunciamento divulgado pouco antes do início das negociações de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia nesta segunda-feira (28), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu “adesão imediata" do país à União Europeia.

“Estamos lutando pela Europa”, argumentou.

Sobre o conflito em si, Zelensky divulgou que 16 crianças ucranianas foram mortas e 45 ficaram feridas nos últimos quatro dias. Ele voltou a pedir que cidadãos peguem armas para lutar contra a invasão - "cada um é um guerreiro" - e anunciou que prisioneiros serão liberados para guerrear pelo país.

Leia a íntegra no Metrópoles.

