Começam as negociações entre Rússia e Ucrânia

O principal objetivo de Kiev nas negociações com Moscou é um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do país edit

247 com RT - As negociações entre delegações de alto nível da Rússia e da Ucrânia, começaram, na Bielorrússia, no começo da manhã desta segunda-feira (7h em Brasília). Moscou lançou um ataque militar em grande escala, na semana passada, e suas tropas estão posicionadas nos arredores da capital, Kiev.

Nesta segunda-feira (28), imagens supostamente mostravam dois helicópteros ucranianos chegando à região de Gomel, perto da fronteira.

O gabinete do presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que a delegação de Kiev inclui o ministro da Defesa, Alexey Reznikov, o chefe da facção do Servo do Povo, David Arakhamia, e o vice-chanceler Nikolay Tochitskiy, entre outros.

Segundo o comunicado, o principal objetivo de Kiev nas negociações com Moscou é um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do país.

O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou não anunciou sua posição antes das negociações com os representantes de Kiev porque as discussões "devem continuar em silêncio".

Ele também lamentou que as negociações não tenham começado um dia antes, insistindo que havia uma oportunidade.

O lado ucraniano concordou em conversar com seus colegas russos no domingo, depois de inicialmente se recusar a enviar uma equipe de representantes devido a divergências sobre a localização e os termos preliminares. Kiev argumentou que era inadequado realizar discussões de crise na Bielorrússia, alegando que as forças armadas de Moscou estavam usando o território para realizar ataques. Minsk, no entanto, insistiu que suas tropas não estão facilitando a operação militar.

