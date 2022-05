Zelensky pede US$ 5 bilhões mensais a líderes reunidos em Davos

Apoie o 247

ICL

247 - Na abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu US$ 5 bilhões mensais imediatamente para salvar a economia do país.

“A quantidade de trabalho é enorme”, disse ele, conforme a revista Fortune. “Temos mais de meio trilhão de dólares em perdas e dezenas de milhares de instalações destruídas. Precisamos reconstruir cidades e indústrias inteiras”.



No entanto, em vez de descrever a situação como uma crise, Zelensky a apresentou como uma oportunidade potencialmente lucrativa para países e empresas ocidentais, segundo a revista.

Zelensky disse que a Ucrânia teria um “modelo especial e historicamente significativo de reconstrução”, no qual empresas e países poderiam escolher uma região ou mina específica para reconstruir. Este sistema, que ele chamou de "patrocínio", buscaria atrair os melhores engenheiros e arquitetos do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também em Davos, a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, disse que a perda dos portos do Mar Negro foi um grande golpe para o país, cuja econômia é focada em exportações. “Somos atacados todos os dias”, disse ela. “Mas não desistimos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Banco Mundial, a economia da Ucrânia deve encolher 45,1% este ano, embora a magnitude da contração dependa da duração e intensidade do conflito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE