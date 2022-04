'Zelensky prepara ofensiva com bombardeio em vários bairros', denuncia chefe de Estado de Donetsk, região separatista da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O chefe de Estado da República Popular de Donetsk (DPR, ou Donetsk People’s Republic, em inglês), Denis Pushilin, afirmou que militares ucranianos estão preparando uma ofensiva para o bombardeio de vários bairros residenciais e assentamentos no local. O chefe de estado afirmou que, entre os locais na mira dos ucranianos, estão Kramatorsk, Artemovka, Slavyansk, Mariupol e outros. Pushilin afirmou que o governo ucraniano pretende acusar as unidades da DPR e da Federação Russa de destruir infraestrutura e matar pessoas. A informação foi publicada pela Sputnik.

Donetsk é uma região separatista da Ucrânia. Em fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto reconhecendo a independência da região e também da República Popular de Lugansk, o que aumentou a tensão com o governo ucraniano.

A tensão entre Rússia e Ucrânia aumentou, após o massacre em Bucha, cidade localizada a cerca de 37 quilômetros da capital ucraniana, Kiev. Autoridades do governo ucraniano estimaram que até 300 corpos podem estar em uma vala comum no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último domingo (3), a Rússia negou a autoria do massacre e afirmou que as imagens de corpos nas ruas de Bucha são "outra produção do regime de Kiev para os meios de comunicação ocidentais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo russo é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência no leste europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE