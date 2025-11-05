Zohran Mamdani, socialista e muçulmano, vence a eleição para a Prefeitura de Nova York

247 - O deputado estadual Zohran Mamdani, de 34 anos, foi projetado como vencedor da contenda para a prefeitura de Nova York, informa reportagem da CNN Brasil. Com isso, ele se tornará o primeiro muçulmano a assumir o comando da maior cidade dos Estados Unidos.

De acordo com a projeção, Mamdani, membro do Partido Democrata e alinhado à corrente “socialista democrática”, enfrentou nas urnas Andrew Cuomo, de 67 anos, que concorreu como independente após ter sido derrotado nas primárias pelo próprio Mamdani. No seu plano de governo, o prefeito-eleito promete implantar o primeiro programa universal de creche da cidade, tornar o transporte público gratuito e congelar o aluguel para cerca de um milhão de moradores com contratos estabilizados — propostas centrais de sua campanha que focou em tornar mais acessível uma das cidades mais caras do país.

A campanha de Mamdani mobilizou em especial os eleitores jovens e os setores progressistas, inaugurando um provável novo modelo de disputa dentro do Partido Democrata. Originário de uma ascensão meteórica, como deputado estadual por três mandatos antes de lançar sua candidatura para a prefeitura há cerca de um ano, ele chegou ao topo com status de surpresa em meio à política nova-iorquina.

Com a vitória assegurada, Mamdani encerrará o mandato do atual prefeito Eric Adams e assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2026. A nova administração já se prepara para lidar com os desafios que emergem de uma agenda ambiciosa: políticas de moradia, gratuidade nos transportes e serviços públicos reestruturados.

Este desfecho marca uma virada significativa tanto para a política de Nova-York quanto para o cenário nacional dos Estados Unidos, onde a questão da mobilização jovem e dos candidatos progressistas assume protagonismo crescente.

Os democratas venceram as primeiras eleições importantes do mandato de Trump, elevando uma nova geração de líderes e dando ao partido, que vinha enfrentando dificuldades, um novo impulso para as eleições legislativas do próximo ano.

Na Virgínia e em Nova Jersey, os democratas moderados Spanberger, de 46 anos, e Sherrill , de 53, respectivamente, venceram as eleições para governador com ampla vantagem.

As eleições de terça-feira serviram como um barômetro de como os americanos estão reagindo aos tumultuosos nove meses de Trump no cargo. As disputas também serviram como um teste das diferentes estratégias de campanha democratas para 2026, destaca reportagem da Reuters.

O maior impulso prático para os democratas na terça-feira veio da Califórnia, onde os eleitores deram aos legisladores democratas o poder de redesenhar o mapa dos distritos eleitorais do estado, ampliando uma batalha nacional sobre o redistritamento que moldará a corrida para a Câmara dos Representantes dos EUA.