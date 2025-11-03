Amazon fecha acordo bilionário com a OpenAI para fornecer chips da Nvidia

247 - A Amazon.com Inc. firmou um dos maiores acordos da história recente da tecnologia: um contrato de US$ 38 bilhões para fornecer poder computacional à OpenAI, criadora do ChatGPT. A informação foi publicada nesta segunda-feira (3) pela Bloomberg.

De acordo com a agência, o acordo, com duração de sete anos, dará à OpenAI acesso a centenas de milhares de unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia Corp., que serão disponibilizadas pela Amazon Web Services (AWS). A parceria consolida a empresa fundada por Jeff Bezos como um dos principais players na corrida pela infraestrutura que sustenta a nova era da inteligência artificial generativa.

Expansão da infraestrutura da OpenAI

A OpenAI, responsável por revolucionar o setor de IA com o ChatGPT, vem ampliando exponencialmente seus investimentos em infraestrutura. A companhia já se comprometeu a gastar cerca de US$ 1,4 trilhão em infraestrutura global para suportar o desenvolvimento de seus modelos.

Com o novo acordo, a Amazon fornecerá chips avançados da Nvidia — os GB200 e GB300 AI accelerators — que serão empregados tanto para o treinamento de modelos de próxima geração quanto para acelerar as respostas da plataforma.

O CEO da AWS, Matt Garman, afirmou que a parceria reforça o papel da Amazon no avanço da inteligência artificial:

“À medida que a OpenAI continua a expandir os limites do que é possível, a infraestrutura de ponta da AWS servirá como base para suas ambições em IA”, declarou Garman.

As ações da Amazon subiram 4,5% nas negociações iniciais de segunda-feira (3), alcançando US$ 255,29, enquanto os papéis da Nvidia avançaram 3,3%, para US$ 209,20.

Competição entre gigantes da nuvem

A OpenAI, até então, mantinha a Microsoft como principal provedora de nuvem, com investimentos bilionários via Azure. Recentemente, a empresa firmou também acordos com a Oracle, no valor de US$ 300 bilhões, e com a Google Cloud, além de parcerias com provedores alternativos como a CoreWeave Inc., que mantém um contrato de US$ 22,4 bilhões.

Com a entrada da AWS, analistas da Bloomberg Intelligence destacaram que a OpenAI ganha maior flexibilidade operacional:

“Adicionar a AWS como provedora-chave pode aliviar parte da pressão para a OpenAI, especialmente enquanto expande contratos com provedores de menor escala como a CoreWeave”, escreveram Anurag Rana e Andrew Girard.

Declaração de Sam Altman

O CEO da OpenAI, Sam Altman, celebrou o acordo destacando a importância da infraestrutura da Amazon para o avanço da inteligência artificial global:

“Ampliar a fronteira da IA exige computação massiva e confiável. Nossa parceria com a AWS fortalece o ecossistema que sustentará essa nova era e levará a IA avançada a todos”, afirmou Altman.

Segundo o comunicado, o fornecimento total da capacidade contratada será concluído até o fim de 2026, com possibilidade de expansão posterior.

Aposta em múltiplas frentes de IA

Além da parceria com a OpenAI, a Amazon é uma das principais investidoras da Anthropic PBC, fundada por ex-membros da OpenAI. A empresa de Seattle inaugurou recentemente um complexo de data centers equipado com centenas de milhares de chips Trainium2, desenvolvidos internamente pela AWS.

O movimento reflete uma disputa intensa entre as gigantes tecnológicas para dominar o mercado de computação em nuvem voltado à inteligência artificial — um setor que, segundo estimativas, pode ultrapassar US$ 2 trilhões em investimentos na próxima década.