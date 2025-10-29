Nvidia se torna a primeira empresa do mundo a valer US$ 5 trilhões

247 - A Nvidia alcançou um marco inédito nesta quarta-feira (29), tornando-se a primeira empresa do mundo a atingir o valor de mercado de US$ 5 trilhões. O feito reflete o crescimento explosivo da demanda global por chips de inteligência artificial (IA), que tem impulsionado o desempenho da companhia nos últimos anos.

De acordo com a CNN Business, o valor foi alcançado na abertura do pregão em Nova York, apenas três meses depois de a empresa ter ultrapassado a marca dos US$ 4 trilhões. A Nvidia levou cerca de 13 meses para passar de US$ 3 trilhões para US$ 4 trilhões, mas bastaram apenas 90 dias para atingir o novo recorde. As ações da companhia (NVDA) subiram 3% nesta quarta-feira e acumulam alta de cerca de 50% em 2025, mantendo a fabricante entre as líderes do índice S&P 500.

Reunião entre Trump e Xi Jinping impulsiona expectativas

Um dos fatores que impulsionaram a valorização da Nvidia foi a expectativa de uma possível reabertura do mercado chinês para seus chips de IA avançados, diante da perspectiva de novas conversas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping.

Na véspera, as ações da empresa já haviam subido após uma apresentação do CEO Jensen Huang, que delineou uma visão ambiciosa para o futuro da companhia. Durante sua primeira palestra principal na conferência GTC AI, realizada em Washington, Huang afirmou que os chips da Nvidia estarão presentes em “tudo, de torres de celular a fábricas robotizadas e carros autônomos”.

O executivo também demonstrou entusiasmo com o atual governo americano. “O presidente Trump tem sido muito receptivo à inovação tecnológica. Isso é essencial para o avanço da IA nos Estados Unidos”, declarou Huang, segundo a CNN.

Nvidia expande investimentos bilionários no setor

A Nvidia não se destaca apenas pela venda de chips de alto desempenho, fundamentais para o funcionamento dos data centers que sustentam a IA, mas também por sua estratégia agressiva de investimentos. Recentemente, a empresa anunciou uma parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT, que prevê a compra de bilhões de dólares em chips, enquanto a Nvidia investirá US$ 100 bilhões na startup ao longo do tempo.

Além disso, a companhia anunciou um aporte de US$ 5 bilhões na Intel, que enfrenta dificuldades para se manter competitiva. A sequência de investimentos bilionários e o ritmo acelerado de crescimento do setor, no entanto, têm alimentado temores de que o mercado de IA possa estar se aproximando de uma bolha.

Mesmo assim, os executivos da Nvidia permanecem otimistas. Durante a teleconferência de resultados de agosto, a empresa projetou que até o fim da década poderá se beneficiar de até US$ 4 trilhões em investimentos em infraestrutura de IA. No último trimestre, a Nvidia registrou lucro líquido de quase US$ 26 bilhões, consolidando-se como o epicentro do atual boom tecnológico.

Apple também ultrapassa os US$ 4 trilhões

No mesmo período, a Apple alcançou a marca de US$ 4 trilhões em valor de mercado, reforçando a resiliência de seus produtos — especialmente o iPhone —, mesmo diante da crescente concorrência no campo da inteligência artificial.