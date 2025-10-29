Em visita oficial, Trump discute comércio e defesa com presidente da Coreia do Sul

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta quarta-feira (29) à Coreia do Sul para uma visita oficial marcada por temas sensíveis de comércio e segurança. Em Gyeongju, ele se reuniu com o presidente Lee Jae Myung para discutir tarifas, defesa e a crescente disputa tecnológica com a China.As informações são da Reuters, que acompanhou o encontro entre os dois líderes às vésperas da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Trump afirmou estar “muito otimista” quanto à possibilidade de fechar novos acordos comerciais tanto com Seul quanto com Pequim.

Comércio e tecnologia dominam a pauta

Durante um discurso a executivos no almoço da APEC, Trump antecipou que pode abordar, em sua reunião de quinta-feira (30) com o presidente Xi Jinping, o impasse sobre os chips de inteligência artificial da Nvidia, cujo modelo Blackwell é o mais avançado do mercado. “Podemos conversar sobre isso com o presidente Xi”, declarou Trump. “Estou muito otimista em relação ao nosso encontro pessoal.”

A venda dos chips de IA dos Estados Unidos à China tem sido um dos pontos mais tensos nas negociações entre as duas maiores economias do planeta. Washington alega que as restrições são necessárias por motivos de segurança, enquanto Pequim critica as medidas como barreiras comerciais injustas.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a empresa não pediu novas licenças de exportação aos EUA devido à resistência chinesa. “Espero que isso mude no futuro, porque a China é um mercado muito importante”, disse Huang.

Pressão sobre tarifas e investimentos

Um dos principais entraves nas conversas entre Washington e Seul é um compromisso de investimento de US$ 350 bilhões prometido pela Coreia do Sul. Trump exige que o valor seja pago “à vista”, o que, segundo Lee, poderia “desestabilizar o mercado financeiro” do país.As tarifas sobre automóveis também estão no centro da disputa. Antes da imposição de uma taxa de 25% pelos EUA, os veículos sul-coreanos eram isentos. Em 2024, 49% das exportações de carros da Coreia do Sul foram destinadas ao mercado americano, movimentando US$ 34,7 bilhões.

Defesa e energia nuclear

Na área de defesa, Trump cobrou um aumento nos pagamentos da Coreia do Sul pela presença de tropas americanas no país — cerca de dez vezes mais que o valor atual de 1,5 trilhão de wons (US$ 1,06 bilhão).Lee, por sua vez, defendeu um avanço no programa nuclear civil e pediu permissão para reprocessar combustível nuclear usado e enriquecer urânio para fins pacíficos. “Não pretendemos construir submarinos com armas nucleares, mas os a diesel têm limitações operacionais. Se pudermos usar combustível de propulsão nuclear, o fardo militar dos EUA seria reduzido”, explicou o presidente sul-coreano.

Relações com a Coreia do Norte

Trump descartou um encontro com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante esta visita, embora tenha afirmado que pretende “restabelecer as relações entre as duas Coreias”. Lee, por sua vez, afirmou acreditar que Trump é “a pessoa ideal para trazer Pyongyang de volta ao diálogo”.A viagem ocorre após novos testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte, o que reforçou as preocupações sobre estabilidade regional.

Protestos em Seul

A visita de Trump foi recebida com manifestações em Seul no último fim de semana. Mais de mil pessoas saíram às ruas para criticar as exigências de investimento americano. A manifestante Lee Mi-seon, de 42 anos, classificou como “absurdo” o pedido de Trump: “Num momento em que o nosso país deveria estar focado em gerir suas próprias finanças, os EUA estão agindo de forma coerciva e quase saqueando-nos”, disse à Reuters.

Reconhecimento e cerimônia oficial

Durante o encontro, Lee concedeu a Trump a “Ordem de Mugunghwa”, a mais alta honraria da Coreia do Sul, em reconhecimento ao seu papel de “pacificador”. O presidente americano brincou ao receber a medalha: “Eu gostaria de usá-la agora mesmo”.Trump também ganhou uma réplica de uma coroa de ouro antiga, símbolo da realeza coreana. Lee explicou que a peça representa “a ligação divina entre os céus e a autoridade soberana na Terra”.

Expectativas para o encontro com Xi Jinping

Trump e Xi deverão se reunir nesta quinta-feira (30) em Gyeongju, onde o presidente americano espera “fechar um bom acordo para ambos os países”. O encontro pode marcar um novo capítulo nas relações entre Washington e Pequim, após meses de tensão em torno do comércio e da tecnologia.