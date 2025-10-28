TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Trump assina no Japão acordos militares e de terras raras para combater China

      O acordo foi batizado de "Acordo Rumo a uma Nova Era Dourada"

      O presidente dos EUA, Donald Trump, e primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, em Tóquio, Japão - 28/10/2025 (Foto: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

      247 - Os Estados Unidos e Japão assinaram, nesta terça-feira (28), acordos sobre terras raras e pactos militares, informou o canal RT. O acordo foi batizado de "Acordo Rumo a uma Nova Era Dourada". 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      O presidente, Donald Trump, e a primeira-ministra, Sanae Takaichi, destacaram o foco central do acordo: "Marco Estados Unidos–Japão para Garantir o Suprimento de Minerais Críticos e Terras Raras por meio da Mineração e Processamento". 

      O acordo sobre minerais críticos prevê, em especial, atividades de mineração e processamento, de acordo com a agência Sputnik. Já o documento mais amplo de implementação descreve as medidas para fortalecer e "avançar a aliança entre Japão e Estados Unidos".

      China

      O acordo surge em meio a novas ameaças dos EUA em torno do território rebelde chinês Taiwan, reivindicado pela China Popular.

      Mais cedo, o chanceler chinês, Wang Yi, disse em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, que espera-se que o novo gabinete do Japão tenha um "bom começo no engajamento com a China e conserte o primeiro botão da camisa", de acordo com declarações divulgadas pela agência Xinhua. 

      Observando que a história e a questão de Taiwan têm relação direta com os "alicerces das relações bilaterais" e com "a boa-fé básica entre as duas partes", Wang expressou a esperança de que o Japão "una esforços com a China para preservar essa base política e promover a melhoria e o desenvolvimento contínuos das relações bilaterais no caminho correto", de acordo com o relato da agência chinesa. 

      Artigos Relacionados

      Tags

      Carregando anúncios...