Após mudar de nome de Eletrobras para Axia, empresa anuncia R$ 4,3 bi em dividendos

247 - A Axia Energia S.A. (B3: ELET3; NYSE: ELET), antiga Eletrobras, divulgou lucro líquido ajustado de R$ 2,18 bilhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 68% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi impactado pela normalização de reavaliações regulatórias após a revisão tarifária de 2024. As informações foram publicadas originalmente pelo site Brazil Stock Guide.

Apesar da retração no lucro, a companhia manteve desempenho operacional sólido e anunciou R$ 4,3 bilhões em dividendos intermediários, elevando a distribuição total no ano para R$ 8,3 bilhões — o equivalente a R$ 4,01 por ação preferencial e R$ 3,65 por ação ordinária. O pagamento está previsto para 19 de dezembro, com início do período “ex-direitos” em 17 de novembro.

Expansão e portfólio renovável

A Axia concluiu em outubro a venda de sua última termelétrica, consolidando um portfólio 100% baseado em fontes renováveis e cumprindo sua meta de neutralidade de carbono para 2030. Também finalizou a alienação da Eletronuclear para o grupo J&F, por R$ 535 milhões, e de sua participação na EMAE para a Sabesp, por R$ 476,5 milhões. Paralelamente, adquiriu os 50,1% restantes da Tijoá Energia por R$ 247 milhões, passando a controlar integralmente a usina hidrelétrica de 808 MW.

O conselho da empresa destacou que as operações de desinvestimento e os resultados consistentes do trimestre reforçaram a geração de caixa e permitiram tanto o pagamento de dividendos quanto a participação no Leilão de Transmissão 04/2025. Nesse certame, a Axia garantiu os lotes 6A, 6B, 7A e 7B, com Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 138,7 milhões e investimento previsto (CAPEX) de R$ 1,63 bilhão.

Indicadores financeiros e disciplina de capital

O EBITDA regulatório ajustado somou R$ 6,38 bilhões, recuo de 5,8% em relação ao mesmo período de 2024. A redução na receita de geração — consequência da venda de ativos termelétricos — foi parcialmente compensada por alta de 9,8% na receita de transmissão e queda de 10% nas despesas operacionais (PMSO). Desconsiderando as termelétricas vendidas, o EBITDA subiu para R$ 6,42 bilhões, crescimento de 3,4%.

A dívida líquida da companhia atingiu R$ 42,6 bilhões, com alavancagem de 1,9 vez o EBITDA ajustado, após o pagamento de R$ 4 bilhões em dividendos no trimestre anterior. A Axia também concluiu uma emissão de debêntures de R$ 2 bilhões pela subsidiária Eletronorte, a CDI – 0,56% pós-swap, reduzindo o custo de financiamento.

Perspectivas e investimentos

Com 230 projetos de transmissão em andamento, totalizando R$ 12,5 bilhões em CAPEX e R$ 1,7 bilhão em RAP futura, a Axia continua a expandir sua base regulada e simplificar sua estrutura de ativos. A conclusão do projeto de revitalização da linha HVDC de Itaipu e os ganhos recentes de eficiência reforçam a sustentabilidade financeira da companhia.

“O método reforça nosso compromisso com a disciplina financeira, a criação de valor e a capacidade de investir”, afirmou Eduardo Haiama, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Axia Energia.