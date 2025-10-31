Governo leiloa 1.081 km de linhas de energia com investimentos previstos de R$ 5,5 bi

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou nesta sexta-feira (31) um leilão na B3, em São Paulo, que resultou na concessão de 1.081 quilômetros de novas linhas de transmissão de energia. O investimento total previsto é de R$ 5,5 bilhões ao longo dos próximos cinco anos, de acordo com a agência.

Segundo o jornal O Globo, as obras beneficiarão 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. As concessões fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal e terão duração de 30 anos.

Empresas vencedoras e deságio competitivo

Entre as empresas vencedoras estão Shalom FIP (lote 1), Rialma (lote 2), CPFL (lote 3), FIP Warehouse, do banco BTG (lote 4), EDP (lote 5) e Eletrobras CGT Eletrosul - Axia (lotes 6 e 7). O leilão registrou um deságio médio de 47,98% sobre a Receita Anual Permitida (RAP) máxima de R$ 937 milhões, demonstrando forte competitividade. O prazo para conclusão das obras varia de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade de cada projeto, informou a Aneel.

Expansão da rede elétrica e geração de empregos

De acordo com a Aneel, as novas linhas e subestações terão capacidade de transformação de 2.000 megawatts (MW), reforçando o sistema de transmissão e ampliando o escoamento da energia gerada no país. A expectativa é de criação de mais de 13 mil empregos diretos e indiretos durante o período de construção.

Desafios e oportunidades do setor

Especialistas destacam que o Brasil ainda enfrenta gargalos de transmissão que causam o chamado curtailment — a limitação ou corte na geração de energia, especialmente de fontes renováveis como solar e eólica, quando a rede não comporta o escoamento. Essa ineficiência leva ao desperdício de energia e afeta os investimentos no setor.