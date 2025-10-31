BNDES libera R$ 2,3 bi à Volkswagen para ampliar inovação híbrida

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 2,3 bilhões à Volkswagen do Brasil para acelerar o desenvolvimento de veículos híbridos e ampliar suas exportações. O aporte, oficializado na sexta-feira (31) durante cerimônia na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), faz parte da linha BNDES Mais Inovação, que incentiva tecnologias voltadas à sustentabilidade e competitividade industrial.

A informação foi divulgada pela Agência de Notícias do BNDES, que destacou a presença de autoridades como o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.

Inovação e transição energética

O financiamento permitirá à montadora expandir sua linha de veículos eletrificados — incluindo híbridos leves, híbridos completos e híbridos plug-in — todos adaptados ao uso de biocombustíveis nacionais. A meta é unir sustentabilidade, autonomia e desempenho, aproveitando o potencial energético brasileiro.

A linha de crédito também apoiará o desenvolvimento de tecnologias ADAS (sistemas avançados de assistência ao condutor) e de conectividade (infotainment), ampliando o acesso a recursos de segurança e experiência digital nos automóveis.

De acordo com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, o projeto reforça a estratégia de industrialização verde do governo.

“O apoio do BNDES à inovação de empresas brasileiras está no cerne da política industrial do governo do presidente Lula. Uma indústria mais inovadora, capaz de desenvolver tecnologias aliadas à descarbonização no setor automotivo, é uma indústria que olha para o futuro. E o futuro é a transição energética”, afirmou.

Mercadante destacou ainda a importância de políticas de crédito que garantam competitividade internacional:

“O crédito à exportação é uma atividade de Estado inerente a todas as economias industrializadas do mundo. O BNDES induz a exportação da produção nacional, para que nossas empresas busquem mais mercados e gerem emprego e renda no Brasil.”

Nova era da Volkswagen no Brasil

Segundo o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, o aporte marca uma virada tecnológica na montadora.

“Tem início uma nova era de eletrificação da Volkswagen do Brasil. A partir de 2026, todo novo Volkswagen desenvolvido pela nossa Engenharia e fabricado na Região América do Sul será eletrificado”, declarou.

Possobom afirmou que o financiamento acelera a transição energética e tecnológica da marca, ao mesmo tempo em que fortalece a engenharia nacional:

“O aporte de R$ 2,3 bilhões, viabilizado pelo BNDES, fortalece a nossa Engenharia e contribui para gerar empregos e acelerar a economia.”

Exportações em alta

Os recursos também reforçam o papel da Volkswagen como a maior exportadora do setor automotivo brasileiro. Desde 1970, a montadora já enviou mais de 4,4 milhões de veículos para 147 países, e em 2025 as exportações cresceram 43% entre janeiro e setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O CFO da Volkswagen na América do Sul, Rafael Teixeira, ressaltou o compromisso da empresa com o avanço tecnológico e sustentável:

“Ao viabilizar investimentos em eletrificação, digitalização e conectividade, reforçamos nossa parceria com o BNDES e contribuímos para a consolidação de uma nova indústria nacional, mais inovadora, verde e preparada para ampliar sua presença global.”

Com o novo financiamento, a Volkswagen pretende consolidar o Brasil como polo estratégico de desenvolvimento de mobilidade sustentável, com foco em exportações, inovação e geração de empregos qualificados.