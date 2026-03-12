Conselho da Neoenergia apoia oferta pública de ações para fechar capital

247 - O conselho de administração da Neoenergia declarou apoio à oferta pública apresentada pela controladora espanhola Iberdrola para adquirir as ações da companhia que ainda circulam no mercado. A operação tem como objetivo fechar o capital da empresa e retirar suas ações do segmento Novo Mercado da B3.

Caso a proposta seja aceita pelos investidores, a companhia deixará de ter registro como empresa aberta na categoria A e passará à categoria B, movimento que encerra a negociação de seus papéis no principal segmento de governança corporativa da bolsa brasileira.

Atualmente, a Iberdrola Energia detém cerca de 80,3% das ações da Neoenergia, enquanto a Iberdrola S.A. possui aproximadamente 3,5% do capital. Dessa forma, pouco mais de 16,2% dos papéis ainda estão em circulação no mercado, parcela que seria adquirida no processo de fechamento de capital.

O posicionamento favorável do conselho indica que o colegiado considera adequada a aceitação da oferta pelos acionistas minoritários, etapa necessária para que a transação seja concluída.

A controladora espanhola afirma que a iniciativa faz parte de um processo de reorganização societária da empresa no Brasil. Segundo a Iberdrola, a proposta pretende “simplificar a estrutura corporativa e organizacional da Neoenergia, fornecendo, portanto, maior flexibilidade na gestão financeira e operacional de suas atividades”.

A empresa também aponta como motivação os custos associados à manutenção do registro como companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além das despesas ligadas à permanência no Novo Mercado da B3, segmento que exige padrões elevados de governança.

O movimento ocorre após a Iberdrola ampliar sua participação na companhia. Em outubro do ano passado, o grupo espanhol adquiriu a fatia de 30,3% que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) possuía na Neoenergia, em uma transação estimada em R$ 12 bilhões.

Com a compra da participação da Previ e a eventual aquisição das ações ainda em circulação, a Iberdrola poderá consolidar integralmente o controle da Neoenergia e conduzir a reestruturação corporativa da empresa no país.