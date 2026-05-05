Distribuidoras reduzem preço do gás de cozinha após mudança da Petrobras

247 - A Supergasbras e a Ultragaz reduziram o preço do gás de cozinha após a Petrobras suspender os leilões de Gás Liquefeito de Petróleo, o GLP, e passar a vender o insumo a preço de lista.

A medida entrou em vigor na sexta-feira (1º) e afeta diretamente o botijão de 13 quilos, usado no consumo doméstico. A redução também será aplicada de forma proporcional a embalagens maiores destinadas a outros perfis de consumo, incluindo volumes voltados à indústria.

No caso da Supergasbras, o corte foi de R$ 1,53 por botijão de 13 quilos. A empresa já havia comunicado anteriormente aos clientes uma redução de R$ 1,47 em 14 de abril. No novo informe, a distribuidora afirmou que o abatimento seria estendido proporcionalmente a outras embalagens, como P20 e P45.

“Esta redução, assim como a anterior, será realizada de forma proporcional em quilos para as demais embalagens (P20 e P45)”, informou a Supergasbras aos clientes.

A Ultragaz, por sua vez, reduziu o preço do botijão de 13 quilos em R$ 3,04. Nos comunicados enviados aos clientes, as duas empresas atribuíram os cortes à queda no custo da matéria-prima, consequência direta da decisão da Petrobras de suspender os leilões de GLP.

A mudança ocorre após a estatal realizar, em 31 de março, leilões que elevaram o preço do GLP em razão de ágios considerados elevados. O resultado desagradou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e provocou desdobramentos na direção da companhia, incluindo a saída de Claudio Schlosser da diretoria de Comercialização e Logística da Petrobras.

Procurado, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP, o Sindigás, afirmou que não comenta preços, projeções ou estimativas de mercado. A entidade também declarou não ter informações além daquelas já tornadas públicas e ressaltou que não interfere nas estratégias comerciais nem nas políticas de preços das empresas associadas.

“O acompanhamento realizado pelo Sindicato baseia-se exclusivamente em dados públicos divulgados por órgãos oficiais e comunicações das empresas, mantendo o compromisso com a transparência e a correta interpretação das informações disponíveis”, afirmou o Sindigás.

A medida entrou em vigor na sexta-feira (1º) e afeta diretamente o botijão de 13 quilos, usado no consumo doméstico. A redução também será aplicada de forma proporcional a embalagens maiores destinadas a outros perfis de consumo, incluindo volumes voltados à indústria.a cadeia de distribuição e revenda.