Petrobras aumenta preço do gás natural em 19%

SÃO PAULO, 2 Mai (Reuters) - A Petrobras anunciou neste sábado um aumento de 19,2% do preço do gás natural vendido aos distribuidores a partir de 1º de maio, marcando o último de uma série de reajustes de energia relacionados à guerra entre EUA e Israel contra o Irã.

A companhia atualiza os preços do gás natural trimestralmente, com ajustes vinculados aos custos do petróleo Brent, às taxas de câmbio e aos benchmarks de Henry Hub nos EUA.

A mudança anterior havia ocorrido em fevereiro, antes da eclosão do conflito no Oriente Médio.

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) disse no mês passado que esperava que a Petrobras aumentasse os preços em cerca de 20% a partir de maio.

A Petrobras também elevou os preços do combustível de aviação em 18% nesta semana, após um aumento de 55% em abril.

(Reportagem de Gabriel Araujo)