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      Petrobras aumenta preço do gás natural em 19%

      Aumento ocorre após choque do petróleo causado pela guerra no Oriente Médio

      Petrobras (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

      SÃO PAULO, 2 Mai (Reuters) - A Petrobras anunciou neste sábado um aumento de 19,2% do preço do gás natural vendido aos distribuidores a partir de 1º de maio, marcando o último de uma série de reajustes de energia relacionados à guerra entre EUA e Israel contra o Irã.

      A companhia atualiza os preços do gás natural trimestralmente, com ajustes vinculados aos custos do petróleo Brent, às taxas de câmbio e aos benchmarks de Henry Hub nos EUA.

      A mudança anterior havia ocorrido em fevereiro, antes da eclosão do conflito no Oriente Médio.

      A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) disse no mês passado que esperava que a Petrobras aumentasse os preços em cerca de 20% a partir de maio.

      A Petrobras também elevou os preços do combustível de aviação em 18% nesta semana, após um aumento de 55% em abril.

      (Reportagem de Gabriel Araujo)

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