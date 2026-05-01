Petrobras antecipa início de produção da plataforma P-79 no campo de Búzios

247 - A Petrobras iniciou, nesta sexta-feira (1º), a produção de petróleo da plataforma P-79, localizada no pré-sal da Bacia de Santos. A entrada em operação ocorreu três meses antes do previsto no Plano de Negócios 2026–2030 e cinco meses antes do cronograma do planejamento anterior. As informações são da Agência Petrobras.

A unidade é a oitava plataforma do campo de Búzios e possui capacidade de produção de 180 mil barris de óleo por dia, além de compressão de gás de 7,2 milhões de metros cúbicos diários. Com a nova estrutura, a capacidade instalada do campo passa a cerca de 1,33 milhão de barris por dia.

A produção será ampliada gradualmente conforme a interligação dos poços à plataforma e a estabilização dos sistemas. O projeto também prevê a exportação de gás para o continente por meio do gasoduto Rota 3, com potencial de ampliar a oferta em até 3 milhões de metros cúbicos por dia.

De acordo com a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, "cada nova unidade em produção demonstra o compromisso da companhia com a segurança energética do país. O modo como fazemos isso reflete a história da Petrobras, marcada pela excelência operacional e a superação de limites".

A diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi, afirmou que "a antecipação do início de produção da P-79 mostra a capacidade da Petrobras em planejar e entregar projetos complexos, desde a engenharia até a operação, com foco permanente em segurança".

Tecnologia e estrutura

A P-79 é do tipo FPSO, unidade que produz, armazena e transfere petróleo, e foi equipada com tecnologias voltadas à redução de emissões e ao aumento da eficiência operacional. O projeto integra o desenvolvimento de Búzios 8, que prevê 14 poços, sendo oito produtores e seis injetores, com sistemas de completação inteligente. A plataforma será conectada por dutos rígidos para produção, injeção e exportação de gás, além de dutos flexíveis para serviços, permitindo operação em alta capacidade.

Com 345 metros de comprimento e 180 metros de altura até o topo do flare, a P-79 chegou ao Brasil em fevereiro, vinda da Coreia do Sul, já com equipes de comissionamento e operação a bordo. A estratégia permitiu avançar na preparação dos sistemas durante o deslocamento, sem necessidade de parada em águas abrigadas no país.

Campo de Búzios

O campo de Búzios é o maior do Brasil em reservas e superou, no ano passado, a marca de 1 milhão de barris por dia. Descoberto em 2010, está localizado a 180 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, em águas ultraprofundas da Bacia de Santos, a mais de 2 mil metros de profundidade.

Atualmente, operam no campo as plataformas P-74, P-75, P-76, P-77, Almirante Barroso, Almirante Tamandaré e P-78, esta última iniciada em dezembro de 2025. Outras unidades, como P-80, P-82 e P-83, estão em construção, enquanto o projeto Búzios 12 está em fase de licitação.

O consórcio responsável pelo campo é formado pela Petrobras, operadora, além das empresas chinesas CNOOC e CNODC, e da PPSA, responsável pela gestão dos contratos de partilha da produção.