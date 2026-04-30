Produção própria da Petrobras atinge recorde histórico de barris no trimestre

247 - A produção média de petróleo, gás natural e derivados da Petrobras atingiu 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed) no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 3,7% em relação ao trimestre anterior e 16,1% sobre o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (30) no relatório trimestral de produção e vendas da companhia.

O aumento foi impulsionado pelo ramp-up dos FPSOs P-78, Alexandre de Gusmão, Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Búzios, Mero, Marlim e Voador, além da manutenção da produtividade, eficiência operacional e redução de perdas por paradas para manutenção. No trimestre, entraram em operação 10 novos poços produtores, sendo sete na Bacia de Campos e três na Bacia de Santos.

Recordes no pré-sal e novas plataformas

O campo de Búzios registrou recorde de produção diária operada, com 1,037 milhão de barris de óleo em 20 de março, e exportação recorde de gás natural, de 12,4 milhões de m³ em 25 de março. No campo de Mero, a produção superou 700 mil barris em um único dia com a entrada em operação de um novo poço interligado ao FPSO Alexandre de Gusmão.

As plataformas da Bacia de Santos alcançaram exportação diária de gás de 44,8 milhões de m³ em 28 de março. A plataforma P-78, em Búzios, iniciou a injeção de gás em 2 de março, apenas 61 dias após o início de sua produção, o menor tempo de comissionamento já registrado entre unidades próprias. A P-78 conta atualmente com dois poços produtores, totalizando aproximadamente 100 mil barris de óleo por dia.

A P-79, oitava unidade do campo de Búzios, finalizou a operação de ancoragem em 21 de fevereiro, em apenas 12 dias, estabelecendo novo recorde de instalação entre plataformas próprias da Petrobras. O projeto Búzios 8 permite processar até 180 mil barris de óleo por dia e comprimir 7,2 milhões de m³ de gás, com potencial de exportação de até 3 milhões de m³ por dia via gasoduto Rota 3.

Produção total e eficiência no refino

No primeiro trimestre de 2026, a produção total operada atingiu 4,65 MMboed, enquanto a produção própria alcançou 3,23 MMboed, ambas marcas recordes. A produção do pré-sal também registrou números inéditos: total operado de 4,01 MMboed e própria de 2,66 MMboed.

No refino, transporte e comercialização, a produção de derivados cresceu 6,7% em relação ao trimestre anterior, atingindo 1.816 mil barris por dia. Diesel e gasolina representaram 68% da produção total de derivados. O volume de importação de GLP caiu para 26 mil barris por dia, refletindo maior produção no Complexo de Energias Boaventura e otimização do parque de refino.

O Fator de Utilização Total (FUT) do parque de refino atingiu 95%, seis pontos percentuais acima do trimestre anterior, com pico de 97,4% em março, maior desde dezembro de 2014. A produção de Diesel S10 registrou recorde de 512 mil barris por dia, enquanto o QAV teve vendas de 126 mil barris, alta de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Logística e parcerias estratégicas

No segmento logístico, o escoamento de GLP do Rio de Janeiro alcançou 75,8 mil toneladas no Terminal das Ilhas Comprida & Redonda, e 756 mil m³ de diesel e gasolina foram movimentados pelo OSBRA em março. O Terminal de Santos atingiu 879 mil m³ na movimentação de derivados, incluindo 402 mil m³ de óleo combustível, garantindo operação plena das refinarias de São Paulo.

A Petrobras também firmou contrato com a Vale para fornecimento de Diesel S10 com 15% de biodiesel em Minas Gerais, ampliando testes com combustíveis de baixo carbono. Magda Chambriard, presidente da Petrobras, destacou: "Estabelecer esse contato direto permite à companhia conhecer melhor as necessidades dos consumidores e ser mais assertiva na construção de soluções que gerem valor para clientes e sociedade. Ao oferecer combustíveis de alto desempenho e capazes de colaborar com metas de descarbonização, aperfeiçoamos estrutura logística e capacidade de produzir para clientes de relevância internacional"