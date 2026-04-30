247 - A família Batista negocia financiamento do BNDES para fertilizantes e aposta na expansão da produção nacional de potássio como estratégia para reduzir a dependência externa do Brasil. O projeto, considerado um dos mais avançados pelo governo federal, pode fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio em meio a um cenário global de instabilidade nos insumos agrícolas.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a iniciativa está ligada à empresária Valére Batista, irmã de Wesley e Joesley Batista, controladores da J&F Investimentos. O projeto envolve a empresa VL Mineração, que recentemente adquiriu a única mina de potássio em operação no país, localizada em Sergipe, e agora negocia um acordo milionário com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A mina, situada entre os municípios de Taquari e Vassouras, foi comprada da multinacional Mosaic por US$ 27 milhões (cerca de R$ 143 milhões) e passou a operar sob o nome de Stratos. A expectativa é que o financiamento permita ampliar significativamente a produção. Atualmente, a unidade produz cerca de 400 mil toneladas anuais de potássio, mas tem potencial para atingir até 2 milhões de toneladas por ano.

As tratativas com o BNDES ocorrem no contexto do Plano Brasil Soberano 2, programa federal que prevê até R$ 15 bilhões em crédito para setores estratégicos, com foco especial na indústria de fertilizantes. A iniciativa busca reduzir a vulnerabilidade do país diante de crises internacionais e oscilações de preços no mercado global.

Dependência externa e impacto no agronegócio O Brasil importa atualmente mais de 90% dos fertilizantes que consome, incluindo 97% do potássio. Esse cenário expõe o país a riscos relacionados a conflitos geopolíticos e restrições comerciais. A recente escalada de tensões no Oriente Médio, especialmente na região do golfo Pérsico e do estreito de Hormuz, tem pressionado os custos de insumos como o enxofre, essencial para a produção de fertilizantes.

Segundo o Ministério da Agricultura, o impacto desses insumos no custo de produção agrícola é significativo. Em documento citado pela reportagem, a pasta afirmou: "Em condições normais, os fertilizantes representam mais de 30% dos custos de produção e, em cenários de crise, podem superar 50% a 60%, comprometendo a competitividade do agronegócio brasileiro".

Diante desse cenário, o governo federal intensificou esforços para estimular a produção nacional. Um grupo de trabalho emergencial foi criado neste mês pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para acompanhar o tema.

Investimentos e projetos em andamento O Plano Nacional de Fertilizantes prevê ampliar a capacidade produtiva interna até 2050, com a meta de suprir metade da demanda nacional. Atualmente, o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (Confert) acompanha 67 projetos, sendo 14 voltados à construção, ampliação ou reativação de fábricas, somando R$ 22,4 bilhões em investimentos.

Entre os projetos em operação estão a planta Serra do Salitre, em Minas Gerais, da multinacional Eurochem, além de unidades da Petrobras na Bahia, em Sergipe e no Paraná. Outro empreendimento em análise é o da Potássio do Brasil, na região de Autazes (AM), considerado mais complexo por questões ambientais e logísticas.

Em 2025, o Brasil importou 43,32 milhões de toneladas de fertilizantes, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), consolidando-se como o maior importador mundial e o quarto maior consumidor do insumo.

As negociações envolvendo a família Batista e o BNDES ocorrem nesse contexto de busca por maior autonomia produtiva e redução de riscos para o agronegócio nacional, considerado um dos pilares da economia brasileira.