Attuch diz que Lula é favorito, muito superior aos adversários e, por isso mesmo, deve evitar debates no primeiro turno

247 – O jornalista Leonardo Attuch, fundador do Brasil 247, afirmou que o presidente Lula é favorito na eleição de 2026, tem ampla superioridade sobre seus adversários e, justamente por isso, deveria evitar debates no primeiro turno. A declaração foi feita em entrevista à jornalista Regina Lima, do podcast Aonde Vamos?, em conversa sobre eleições, comunicação política, mídia, governo Lula 3, extrema direita e os desafios do campo progressista.

Lula como “grande ativo brasileiro”

Attuch entrevistou o presidente Lula recentemente e destacou a vitalidade do presidente. “Eu senti ele muito bem, com muita energia, com muita força, com muita vitalidade”, afirmou.

Para o jornalista, Lula continua sendo o principal nome da política brasileira. “Ele é o grande ativo brasileiro”, disse, ao defender que o presidente preserve sua energia e aposte mais em comunicação digital.

Por que evitar debates no primeiro turno

Ao analisar a disputa presidencial, Attuch afirmou que Lula tem grande vantagem sobre os adversários.

“Essa eleição, de certa maneira, vai ser uma barbada para ele, porque a distância é muito grande, a distância intelectual dele em relação ao principal oponente”, declarou, em referência a Flávio Bolsonaro.

Por isso, ele defendeu que Lula não participe de debates no primeiro turno.

“Eu acho que no primeiro turno o Lula não deve se expor a nenhum debate. Não vejo nenhum sentido ele entrar nesses debates como saco de pancada de Renan Santos, de Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Segundo Attuch, a ausência de Lula obrigaria os nomes da direita a disputarem espaço entre si. “Eles vão ter que brigar entre eles para ver quem passa pro segundo turno – e isso se houver segundo turno”, disse.

Campanha digital e diálogo com a sociedade

Attuch também afirmou que Lula deveria comunicar melhor os resultados econômicos e industriais de seu governo, especialmente para a classe média, empresários e setores produtivos.

Ele citou como exemplo a compra de aviões da Embraer pela Latam, que, segundo ele, foi resultado de pressão política de Lula em defesa da indústria nacional.

“São histórias assim que eu acho que o Lula deveria contar didaticamente”, afirmou.

Flávio Bolsonaro, Caiado e a direita

Sobre a direita, Attuch avaliou que Flávio Bolsonaro tem força eleitoral por carregar o sobrenome Bolsonaro, mas apontou limitações políticas e intelectuais.

Ao comentar sobre Ronaldo Caiado, disse que a promessa de anistiar bolsonaristas tem uma lógica eleitoral: tentar capturar o voto da base de Jair Bolsonaro.

“Ele quis dizer o seguinte: ‘Olha, bolsonarista, já vou resolver o problema do "mito" de vocês’”, afirmou.

Mídia e projeto nacional

Na entrevista, Attuch também criticou o papel da mídia tradicional no Brasil e defendeu que o país invista mais na comunicação pública.

“Os meios de comunicação são instrumentos da dominação internacional sobre o Brasil”, afirmou.

Attuch também defende que Lula poderia apresente um projeto estratégico para as próximas décadas, mesmo enfrentando resistência da oposição e dos grandes grupos de mídia.

Pós-Lula

Attuch apontou ainda Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, como os dois principais nomes do campo progressista para o período posterior a Lula.

“Os dois grandes quadros políticos do Brasil para o pós-Lula são o Flávio Dino e Fernando Haddad”, disse.

Ele também destacou Aloizio Mercadante, atual presidente do BNDES, como um quadro preparado, embora menos lembrado nas especulações eleitorais.