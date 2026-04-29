Governo Lula cria 228 mil postos de trabalho em março e supera expectativas do mercado

247 - O Brasil registrou a criação de 228.208 vagas de emprego formal no mês de março de 2026, superando as expectativas do mercado e marcando o segundo melhor desempenho para o mês nos últimos anos. A previsão de analistas, segundo o jornal O Globo, apontava para a criação de 170.186 postos de trabalho, mas o número alcançado foi bem superior, conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Esse resultado é o segundo melhor para o mês de março na série histórica recente, atrás apenas de 2024, quando foram geradas 245.599 vagas formais. O setor de serviços foi o maior responsável pela alta, com a criação de 152.391 novas vagas, seguido por resultados positivos nos setores de construção, indústria e comércio. No entanto, a agropecuária teve um desempenho negativo, com o fechamento de 18.096 postos de trabalho.

O saldo acumulado de vagas formais no Brasil, desde janeiro de 2026 até março de 2026, chegou a 613.373 novas oportunidades. No período de 12 meses, de abril de 2025 a março de 2026, foram criadas 1.211.455 vagas. Entre os estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram os maiores avanços no número de postos de trabalho gerados.

Setores e desempenho regional

O setor de serviços liderou a criação de vagas, com 152.391 novas oportunidades. Outros setores também apresentaram bons resultados: a construção civil gerou 38.316 vagas, a indústria criou 28.336 vagas, e o comércio registrou 27.267 novos postos de trabalho. Por outro lado, a agropecuária fechou 18.096 vagas, refletindo uma tendência de queda no setor.

Em termos regionais, São Paulo foi o estado com o maior crescimento, com a criação de 67.876 vagas. Minas Gerais e Rio de Janeiro também se destacaram, com 38.845 e 23.914 novas vagas, respectivamente. Por outro lado, alguns estados apresentaram desempenho negativo, como Alagoas, que perdeu 5.243 postos, e Mato Grosso, com a perda de 1.716 vagas.

Salário médio de admissão

O salário médio de admissão em março foi de R$ 2.350,83, representando uma leve queda de 0,7% em relação a fevereiro, quando o valor médio foi de R$ 2.368,33. Contudo, em comparação com o mesmo mês de 2025, houve um ganho real de R$ 41,80, equivalente a um aumento de 1,8%.

O mercado de trabalho formal no Brasil continua a demonstrar um desempenho positivo, com a criação de vagas superando as expectativas do mercado e com grande destaque para os setores de serviços e construção, que impulsionaram o crescimento. A trajetória de recuperação e geração de empregos segue firme, refletindo a tendência de retomada econômica do país.